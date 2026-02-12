Condamnarea vine pentru impunerea unor condiții abuzive unor muncitori agricoli străini recrutați între septembrie și octombrie 2020, pe care i-a folosit la recoltarea cartofilor în zona Medina del Campo.

Pe lângă închidoare, acesta a fost obligat la plata unei amenzi de 1.440 de euro și, cu titlu de răspundere civilă, la despăgubiri de câte 500 de euro pentru fiecare dintre cei 10 muncitori afectați, notează publicația 20minutos.

Îi trata ca pe niște câini

Procurorul de caz, care solicitase patru ani de închisoare și despăgubiri pentru fiecare dintre cei afectați, a condamnat dur comportamentul românului. „Nu numai că nu le-a plătit ceea ce le promisese, dar i-a tratat ca pe niște câini și, pe deasupra, chiar i-a scuipat în față!”, a declarat procurorul, după ce a confirmat declarațiile victimelor, de origine columbiană, peruană și marocană.

Inculpatul era persoana care „trăgea sforile” în firmă, unde sora sa, de asemenea pusă sub acuzare, figura drept responsabilă, fiind folosită pentru a evita eventuale răspunderi legale rezultate din activitatea ilegală.

Procurorul a susținut că cei zece muncitori sezonieri au fost recrutați cu ajutorul unui bărbat domiciliat în Alicante. El le promitea muncitorilor un salariu între 1.600 și 1.800 de euro, contract legal, înscriere la asigurările sociale și cazare gratuită și astfel i-a convins pe muncitori să lase totul și să se deplaseze din Alicante și Yecla (Murcia) către o fermă din Torrecilla del Valle (Valladolid), pentru muncă agricolă între 15 septembrie și 22 octombrie 2020, în plină pandemie.

I-a numit ocupanți ilegali

Procurorul a mai arătat că inculpatul a fost cel care a determinat sosirea muncitorilor sezonieri în Valladolid cu promisiuni de muncă neîndeplinite și condiții de cazare precare. Aceștia locuiau într-o casă supraaglomerată, fără încălzire și apă potabilă; noii veniți au fost nevoiți chiar să caute saltele la centre de colectare a deșeurilor.

Doar o parte din muncitorii veniți din Murcia — patru persoane — au fost înregistrați la asigurările sociale pentru perioade între nouă și șaisprezece zile, deși munca a durat aproape o lună. Ceilalți șase, veniți din Alicante, nu au contribuit nici măcar o zi. În opinia Parchetului, aceasta reprezintă o încălcare clară a drepturilor lor, agravată de faptul că au primit sume mult sub cele prevăzute în Statutul Muncitorilor și în contractul colectiv de muncă.

Parchetul a mai arătat că, la 22 octombrie 2020, când Garda Civilă a ajuns la fermă, chemată de muncitori din cauza neplății salariilor, inculpatul s-a prezentat la fața locului și a negat totul, susținând că nu îi cunoaște și numindu-i ocupanți ilegali. „Acest comportament este, cu siguranță, ceea ce i-a indignat cel mai mult pe cei afectați”, a subliniat procurorul, întrebând de ce ar fi solicitat intervenția forțelor de ordine dacă muncitorii ar fi primit cu adevărat salariile promise.