Pensionarea Giorgianei Hosu, dezaprobată de ministrul justiției: „Este absolut anormal la o vârstă atât de fragedă”

Pensionarea Giorgianei Hosu a fost criticată în termeni duri chiar de către ministrul Justiției. „Este absolut anormal ca la o vârstă atât de fragedă, să spun aşa, să ieşi la pensie” a spus Stelian Ion despre fosta șefă a DIICOT.

Giorgiana Hosu a obținut pensionarea la vârsta de 48 de ani, după ce solicitarea i-a fost admisă marți la CSM, potrivit statutului magistratului. Ea va împlini 49 de ani în câteva luni

„Ca ministru, mă interesează legislaţia să fie una echilibrată, mă interesează să venim cu propuneri care să facă în aşa fel încât magistraţii să îşi dorească să rămână în profesie o perioadă cât mai mare de timp. Este absolut anormal ca la o vârstă atât de fragedă, să spun aşa, să ieşi la pensie. Mă gândesc că peste câţiva ani de zile, dacă aş fi fost magistrat, iată, mi-aş fi putut depune şi eu cererea de pensionare, ceea ce este peste imaginaţia mea. Adică nu mi-aş imagina vreodată o asemenea ipoteză, dar iată că în România se întâmplă", a declarat Stelian Ion într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, citat de Agerpres.

Ministrul a adăugat că vrea să fie identificate soluţii, astfel încât magistraţii să îşi dorească să rămână în sistem, având asigurate condiţiile necesare din punct de vedere logistic.

„De curând am început, în cadrul unui grup de lucru care va verifica posibilităţile de modificare a Codului de procedură civilă, astfel încât să degrevăm instanţele, să accelerăm procesele. Contează foarte mult durata. Toate aceste instrumente să fie la îndemâna magistraţilor. Iar pe chestiunile legate de pensionare am răspuns de foarte multe ori. Sunt nişte variante în lucru şi până când nu agreăm împreună şi cu sistemul judiciar şi cu Ministerul Muncii şi cu colegii din Parlament formula ideală, nu are rost să facem speculaţii pe această temă", a adăugat ministrul Justiției.