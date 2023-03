Pățania unei femei din Sibiu după ce a dat sute de euro pe un câine de rasă. Ce a primit, în schimb

Pentru că în orașul în care locuiește, Innsbruck sunt foarte scumpi, femeia s-a gândit să cumpere din Sibiu. A comandat câinele, a stabilit cu proprietara detaliile, ca mai apoi cățelul să ajungă în Linz de unde a fost preluat de sibiancă.

„Cățelul avea burta mare și se tot scărpina. L-am dus a doua zi la veterinar și medicul mi-a spus că am adus cățelul ilegal și că nu are cip. Mi l-a luat, l-a băgat în carantină 21 de zile, timp în care îi va face injecțiile necesare. De marți este în carantină și pe 3 sau 4 aprilie trebuie să îl iau. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru că eu mi-am dorit cățelul acesta. Doctorul mi-a zis că s-ar putea să nu fie rasa pe care am cumpărat-o eu, ci o corcitură, dar asta nu mă mai interesează, ci vreau să fie bine”, a povestit Maria, pentru Ora de Sibiu.

Vrând să ia legătura cu persoana de la care l-a cumpărat, femeia nu a reușit.

„Am sunat-o pe doamna de la care l-am cumpărat să o întreb de ce m-a păcălit, dar mi-a blocat numărul. După o săptămână am sunat-o iar după alt număr și mi-a răspuns foarte urât și a zis că nu e vina ei, ci a medicului. I-am spus că dacă voia mai mulți bani îi dădeam, dar să nu mă pună în situația asta că aici nu e ca în România unde poți să ții un câine în curte și să nu te întrebe nimeni dacă e vaccinat”, spune Maria.

Dată publicare: 22-03-2023