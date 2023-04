Paștele în Bucovina se petrece cu mese întinse și bunătăți din zonă: „Mulți nu au văzut toată iarna câtă zăpadă avem noi”

Aşa că oamenii au făcut plimbări lungi în natură, după care a mers ca unsă o ţuică fiartă, lângă drob.

În munţii Călimani, zăpada încă are doi metri iar copiilor le place.

Turist: „Nu ne aşteptam să mai avem în perioada asta zăpadă şi încercăm să ne bucurăm! Am zis să profităm de perioada asta. După cum vedeţi, se şi joacă în zăpadă, le-a şi plăcut drumeţiile.”

Turistă: „Au fost ceva peripeţii, dar acum e bine.”

Reporter: E bine la zăpadă nu?

Copil: „Daa.”

Reporter: Ce ţi-ai propus să faci?

Copil: „Un bulgăre de zăpadă, mare”.

Reporter: Cât de mare?

Copil: „Atât de mare!”

Zis şi făcut. Frigul nu i-a descurajat.

Ca să se mai încălzească, gazdele le-au pregătit țuică fiartă pe lângă platourile cu brânzeturi, pastramă de berbecuţ, miel, pască şi plăcinte. La foc mic, în ceaun, bolborosea şi o varză cu afumătură.

Gazdă: „În ultimul timp, turiștii au alte pretenții. Vor ieşire în munte. Prânzul la noi, ne-am fixat un obicei, să fie doar sus pe munte. Unde mai frumos, cu atâta zăpadă? Mulți nu au văzut toată iarna câtă zăpadă avem noi aici!”

Turistă: „Poale în brâu am căutat ieri în toată Vatra Dornei, n-am găsit. Am găsit pe munte! Şi multe feluri de brânză pe care nu le-am mai mâncat nicăieri. Ne place mult de tot! Mult de tot! E prima dată în Bucovina la Paşte. Am rămas înzăpeziţi cu maşinile pe acolo, e o aventură, chiar o aventură a fost!”

După ce au mâncat bine, câţiva au pornit pe munte, motorizaţi sau la pas.

La bază, în Voroneţ, unde temperaturile au fost mai blânde, oameni au căutat suveniruri.

Femeie: „Să vedem la ce ne oprim ca sunt atât de multe,am luat pentru rude, pentru prieteni, tot ce se poate lua.”

A fost plin şi în odaia bunicii, unde s-au făcut poze.

Cu un port tradițional bucovinean, turiștii sunt îmbrăcați, iar apoi merg în studio pentru a-şi face fotografii împreună.

Familie: „Le punem la colecție pentru că mai avem şi din alte zone din ţară, şi dacă tot am ajuns aici, să facem!

Seara, cei mai mulţi vor merge la petreceri în aer liber, cu muzică şi friptură la proţap.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-04-2023 19:15