Parlamentarii au cărți de vizită cu foiță de aur. Un deputat a fost uimit de prețul lor. „De aia costă atât”

12-09-2025 | 07:43
carte de vizită parlament
Foto: Facebook / Radu Mihaiu

Radu Mihaiu, președintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaților a declarat că a fost „șocat” de prețul a 100 de cărți de vizită comandate la Parlament.

Lorena Mihăilă

Cârțile de vizită comandate de parlamentar costă 310 lei, banii fiind decontați „pe protocol” și au foiță de aur.

„Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al Comisiei de Tehnologia Informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar”, a scris Mihaiu pe Facebook.

Cu toate acestea, după ce a văzut inclusiv actorii mai din industria IT cu cărți de vizită fizice a decis să își comande în caz de va avea nevoie.

„Am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate”, a ținut să sublinieze acesta.

Cărți de vizită cu foiță de aur

Parlamentarul a povestit că în cabinetul parlamentar au început glume referitor la cărțile de vizită: „cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie”.

„Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur. Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a conchis Radu  Mihaiu.

Mike Evans, profesor de Științe Politice la Universitatea de Stat din Georgia, a dezvoltat o metodă inovatoare pentru a ajuta studenții să distingă între informații credibile și dezinformare.

