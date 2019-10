Aterizare de urgență a unui avion Blue Air. Ce li s-a spus pasagerilor pentru a nu se panica

A fost panică marți noapte pe aeroportul din Iași, după ce o aeronavă cu 113 pasageri la bord a avut defecțiuni tehnice.

Un senzor al avionului indica faptul că trenul de aterizare ar fi defect, iar aparatul nu poate ajunge pe pistă.

Potrivit procedurilor, aeronava a fost nevoită să mai survoleze o dată aeroportul, pentru ca specialiștii din turnul de control să se asigure că totul este în regulă.

Avionul a aterizat în cele din urmă fără nicio problemă. Printre pasageri s-a aflat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Avionul Blue Air care avea 113 pasageri la bord se întorcea la Iași, de la Munchen. Reprezentanții aeroportului spun că deasupra Ungariei s-a aprins un senzor care indica o problemă la trenul de aterizare. Echipajul și-a continuat însă cursa spre România. Odată ajunși deasupra aeroportului Iași, piloții au făcut un zbor de exercițiu pentru a se asigura că se poate ateriza.

Ca să nu între în panică, pasagerilor li s-a spus că nu se poate ateriza pentru că o mașină s-ar afla pe pistă.

Cătălin Bulgariu, director Aeroportul Iași: „Deasupra Ungariei s-a aprins senzorul de aterizare, ceea ce însemna un posibil pericol la aterizare. Procedura prevede ca aeronava să facă un zbor de exercițiu pentru a vedea dacă trenul de aterizare coboară și totul este în regulă. Pasagerii au fost informați că este o mașină pe pistă și nu poate ateriza. Aerovana a urcat înapoi, după care a făcut aterizarea așa cum trebuie. Echipele au observat că totul este în regulă, iar aterizarea s-a făcut în condiții normale. La final, după ce totul s-a terminat, trebuia să le spunem și versiunea adevărată."

La fața locului au ajuns multe autospeciale și ambulanțe de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul Județean de Ambulanță și a fost declanșat planul roșu de intervenție.

Gabriel Covasneanu, purtător de cuvânt ISU Iași: „În jurul orei 23:20 forțele din cadru ISU Iași s-au deplasat la aeroport după o solicitare Romatsa, deoarece există posibilitatea ca o aeronava cu 113 pasageri la bord să întâmpine dificultăți la aterizare. S-a instituit plan roșu de intervenție și s-au deplasat la locul solicitării 10 autospeciale de stingere, 3 autospeciale pentru victime multiple, un echipaj de terapie intensivă mobilă, 5 echipaje de prim ajutor cu un efectiv de 67 de cadre militare și 6 ambulanțe de la SAJ Iași."

Printre pasagerii zborului Blue Air s-a aflat și prsedintele CJ Gheorghe Flutur. Acesta povestește că nimeni nu a știut de defecțiune și că pasagerii au aflat totul abia după ce au aterizat.

Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava: „Noi nu am știut mare lucru. Am văzut că nu aterizează, că se ridică, iar la un moment dat pilotul a anunțat în limba engleză, dar nu se înțelegea, faptul că pe pistă e o mașină și că au fost nevoiți să facă o buclă și să reia aterizarea. Ăsta a fost un lucru bun, Pentru că nu s-a panicat lumea. Se vedeau pe geam multe mașini de pompieri cu girofaruri. Am deschis imediat telefonul și am primit de la fiica mea un mesaj cu o captură din care se vedea că avionul a făcut o buclă în jurul avionului și m-a întrebat dacă-s bine. Trebuie să felicit piloții că au avut abilitatea să nu creeze panică și că ne-au adus cu bine la pistă."

Din fericire, cursa cu emoții s-a încheiat fără incidente.

