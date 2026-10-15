Totul s-a petrecut joi dimineață, puțin după ora 9, la Liceul Tehnologic Special din Baia Mare. Potrivit directoarei unității de învățământ, conflictul ar fi început între doi elevi în vârstă de 16 ani, în timpul pauzei.

La un moment dat, unul dintre ei l-ar fi amenințat pe al doilea și i-ar fi zis că are în buzunar un briceag. Imediat atunci a fost dată alerta, iar cei din conducerea liceului au sunat la 112.

Agenții care au intervenit au stabilit că elevul avea de fapt o brichetă cu care a încercat să își intimideze colegul.

Cei doi au fost amendați cu 200 de lei, fiecare. Imediat au fost chemați și părinții la școală pentru a discuta cu aceștia inclusiv un plan de consiliere.