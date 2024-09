Pământul va avea o mini-lună în curând. Ce este 2024 PT5 și cum a ajuns lângă planeta noastră

Asteoridul de peste 10 metri, denumit de oamenii de știință 2024 PT5, a fost reperat pentru prima dată pe 7 august de sistemul de alertă ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) al NASA și poate fi văzut cu ajutorul anumitor telescoape, conform DailyMail.

Cercetătorii au urmărit traiectoria „mini-lunii” și au constatat că aceasta se va afla pentru scurt timp în câmpul gravitațional al Pământului până la 25 noiembrie.

Atunci când obiectele din apropierea Pământului - asteroizi și comete - se apropie la mai puțin de 45 de milioane de kilometri de orbita Pământului, acestea urmează o traiectorie în formă de potcoavă. Orbita aduce obiectele mai aproape de planeta noastră la o viteză relativă scăzută, care le prinde temporar pe orbita Pământului, așa cum va face cu 2024 PT5.

Cercetările anterioare au arătat că această rocă spațială nu reprezintă o amenințare pentru Pământ, însă cercetătorii din domeniul dinamicii asteroizilor de la Universitatea Complutense din Madrid suspectează că ar putea să se stabilească temporar în câmpul gravitațional al Pământului.

Mini-luna va sta în aproprierea Pământului aproape două luni

Cercetătorii au analizat datele privind dimensiunea, viteza de deplasare și traiectoria asteroidului pentru a-i aproxima traiectoria în cele două luni care au urmat descoperirii sale în luna august.Studiul a arătat că roca spațială va intra pe orbita Pământului ca o mini-lună între 29 septembrie și 25 noiembrie, înconjurând planeta noastră o dată în 53 de zile înainte de a ajunge înapoi în spațiu.

Tony Dunn, un astronom amator care creează simulări ale orbitelor, a postat o animație a traiectoriei pe care o va urma 2024 PT5 în timp ce va înconjura planeta noastră. Dunn nu a fost implicat în studiu.

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a "mini-moon event" when its geocentric energy becomes negative from September 29 - November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF

— Tony Dunn (@tony873004) September 10, 2024

Observarea traiectoriei asteroidului a permis, de asemenea, cercetătorilor să urmărească originea sa. Aceștia au ajuns la concluzia că acesta provine cel mai probabil din centura de asteroizi Arjuna, un grup de mulți asteroizi cu orbite în jurul Soarelui similare cu cea a Pământului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: