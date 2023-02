Oltenii nu știu cum să se asigure împotriva dezastrelor. ”Îți trebuie autorizație de la cutremure, de nu știu unde”

Noul seism nu a creat pagube, dar i-a speriat pe localnicii afectați deja de cutremurele anterioare. Puțini dintre ei au asigurările obligatorii pentru locuințe, așa că vor fi nevoiți să suporte singuri reparațiile la case.

Seismul a fost înregistrat la ora 08 și 25 de minute. A fost resimțit în Târgu Jiu, dar și în localitățile din vecinătate, unde există deja case avariate de cutremurele anterioare.

”Localnică: L-am simțit de dimineață, da, de cât a fost, de 4? L-am simțit. Dormim pe la vecini, aia facem și asta e.

Reporter: Asigurare bănuiesc că nu aveți.

Localnică: Nu, deocamdată nu”.

Comuna Arcani este una dintre cele mai afectate. Inclusiv biserica veche de peste un secol este acum în pericol de prăbușire. Iar mai multe case au devenit de nelocuit.

Localnică: ”Și ce zid gros o fost, dublu, ia uite cărămidă, așa am lăsat, n-am pus mâinile”.

Majoritatea oamenilor nu au asigurări.

Localnică: ”Chiar dacă ai fi asigurat, îți trebuie autorizație de la cutremure, de nu știu unde… mai bine sărac și curat, te lași păgubaș”.

Localnică: ”Ajutor? Am cerut câteva țigle și au zis că e tot satul cu nevoie, m-am dus și am cumpărat și am acoperit, că era și tot acoperișul căzut”.

Aristică Coiculescu, primar comuna Arcani: ”Ca asigurare, din câte știu eu, numai două dintre ele, asigurarea aceea obligatorie, dar să vedem acum în continuare, care va fi procedura, dacă se vor da ceva despăgubiri pentru reparații”.

Oamenii sună la ISU să le evalueze pagubele

Oamenii i-au chemat inclusiv pe pompieri să le facă evaluări, deși salvatorii nu se ocupă cu așa ceva.

Florin Chisim, purtător de cuvânt ISU Gorj: ”Sunt zeci de apeluri pe care le primim în dispeceratul ISU Gorj, inclusiv pentru a efectua expertize tehnice. ISU Gorj nu efectuează expertize tehnice”.

Mai multe echipe de evaluare au venit din capitală în Gorj, ca să poată acoperi numărul mare de solicitări.

Eduard Berca, reprezentant companie asigurări: ”Au fost inclusiv sâmbătă și duminică pe teren, rămân până când vor constata toate daunele, la toate proprietățile”.

Un prim raport arată că 121 de clădiri din Gorj au fost afectate - școli, biserici, blocuri, instituții publice și case de locuit. La nivel național, au fost avizate până acum 617 dosare de daună după cutremurele din Oltenia.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 22-02-2023 17:55