Oficial german: „Kovesi este predestinată pentru funcția de procuror-șef european”

Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei, Gunther Krichbaum, i-a solicitat ministrului român de Justiție, Tudorel Toader, să o sprijine pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european.

„Puteţi porni de la acest lucru: pe locul întâi se află Laura Codruţa Kovesi, fost procuror-şef al DNA, pe locul doi se află un candidat din Franţa şi pe locul trei un candidat din Germania. Competenţele doamnei Kovesi sunt fără nicio urmă de îndoială, este practic predestinată pentru această funcţie şi eu mi-aş putea imagina, de exemplu, că Germania şi Franţa ar putea ajunge la un compromis şi la a găsi o soluţie de comun acord în favoarea candidatului român. Am adresat şi o solicitare ministrului român al Justiţiei de a sprijini candidatul român, pentru că e un candidat care are şanse şi care e candidat la o funcţie înaltă europeană şi care ar fi practic oprit puţin, înfrânat de către propriii săi oameni", a declarat Krichbaum, joi, într-o conferinţă de presă la Bucureşti, informează Agerpres.

Oficialul german a afirmat că, la întâlnirea cu delegaţia din Bundestag, Tudorel Toader ar fi spus că nu el a revocat-o din funcţie pe Kovesi, ci preşedintele.

„Noi ştim cum au funcţionat lucrurile în România şi ar fi mai simplu, ca să folosim aşa un exemplu mai plastic, să faci să treacă o cămilă printr-o gaură de ac decât ca să accepte Comisia de la Veneţia aşa o încălcare a statului de drept. De asemenea, domnul Toader a spus textual: 'M-aş bucura dacă ea, adică doamna Kovesi, v-ar face şi dumneavoastră ceea ce ne-a făcut nouă aici, în România', acest lucru fiind practic o declaraţie destul de clară şi s-a devoalat. Tot ce a făcut, de fapt, doamna Kovesi este să lupte în favoarea statului de drept, a combătut corupţia şi de fapt merită sprijinul şi nu altceva", a povestit Gunther Krichbaum.

O delegaţie a Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german s-a aflat la Bucureşti, de marţi până joi, pentru întrevederi politice. Delegaţia este condusă de preşedintele comisiei, Gunther Krichbaum.

„Noi suntem Comisia pentru Afaceri Europene din Bundestagul german. Motivul călătoriei noastre este vizitarea ţării care tocmai a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, însă în cazul României există şi o a doua tematică şi anume statul de drept şi democraţia. (...) Am sosit marţi seara. Miercuri dimineaţă am avut sau mai corect am fi avut o întrevedere cu ministrul de Interne, care nu a considerat necesară participarea şi a predat conducerea şedinţei unui secretar de stat. Una dintre temele abordate a fost şi despre evenimentele din 10 august şi faptul că încă nu e elucidat contextul, apoi am avut o întrevedere cu ministrul de Externe Meleşcanu şi un prânz cu reprezentanţi ai mediului de afaceri german. Una dintre firmele germane a deplâns faptul că modificările legislative, de exemplu, prin intermediul ordonanţei de urgenţă pun mediul de afaceri în faţa unor provocări de a nu se putea pregăti la timp", a afirmat oficialul.

El a dat ca exemplu faptul că politicul a decis transferarea contribuţiilor sociale de la angajator la angajat la sfârşitul anului trecut. „Companiile germane nu au posibilitatea să cuprindă costurile suplimentare ce survin în costul de produs, livrările trebuie executate, drept pentru care există companii care sunt neliniştite şi care, în baza acestor evoluţii, (...) iau în calcul şi eventual plecarea din România", a susţinut deputatul.

Gunther Krichbaum a precizat că membrii comisiei din Bundestag au avut o întrevedere cu colegii lor din cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul României, urmată de o discuţie cu procurorul general şi cu fostul şef al DNA Laura Codruţa Kovesi.

„În această dimineaţă am avut o discuţie ceva mai angajată cu ministrul Justiţiei, domnul Toader, urmată de o întrevedere cu preşedintele Curţii Constituţionale, domnul Dorneanu, apoi am vizitat proiectul Eli de la Măgurele, un proiect impresionant, care ar fi meritat mult mai multă atenţie la nivel internaţional", a adăugat oficialul german.

