Oficial al Comisiei Europene: "Ştire incredibilă! Poporul român merită stat de drept!"

"Ştire incredibilă! Poporul român merită stat de drept!", a scris Jyrki Katainen, distribuind ştirea AP referitoare la OUG are va permite revizuirea tuturor sentinţelor date de completurile de cinci judecători de la ICCJ începând din 2014.

De asemenea, potrivit News.ro, el a preluat informația AP, conform căreia "Ministrul român al Justiţiei a anunţat luni că a pregătit o ordonanţă de urgemţă care ar putea invalida sute de cazuri de corupţie în care sunt implicaţi oficiali aflaţi în cele mi înalte funcţii".

Unbelievable news!! Romanian people deserve #RuleofLaw .

Romania’s justice minister said Monday that he has prepared an emergency decree that could invalidate hundreds of corruption cases involving the country’s most senior officials. #Romania https://t.co/7JeVdk3Pkn