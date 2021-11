Octavian Jurma: ”Cazurile Covid scad accelerat. Probabil vom avea sub 2.500 de cazuri pe zi înainte de sărbători"

StirilePROTV

Cercetătorul Octavian Jurma susține că România se află într-o fază de scădere accelerată a numărului zilnic de cazuri COVID și estimează că înainte de sărbători vor fi sub 2.500 de cazuri în fiecare zi.

Cercetătorul Octavian Jurma a analizat datele din ultimele șapte zile şi a explicat informaţiile, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Pe 12 noiembrie 2021, media mobilă la 7 zile a coborât sub pragul de 6.000 de cazuri pe zi pentru prima dată de la atingerea vârfului valului 4-Delta în 19 octombrie, la peste 18.000 de cazuri pe zi", a scris Octavian Jurma.

Cercetătorul a ajuns la concluzia că înainte de sărbători numărul persoanelor infectate ar putea să scadă foarte mult.

"Ne apropiem așadar de vârful atins de valul 3 și săptămâna viitoare incidența națională va coborî probabil sub 3.5 la mie, care este pragul de sustenabilitate COVID-19 al sistemului medical din România. La două săptămâni după depășirea acestui prag situația în spitale se va îmbunătăți dramatic dacă trendul descendent se menține... Așadar vestea bună este că până la începutul lunii decembrie vom cobora sub 5,000 de cazuri pe zi (3 la mie) și probabil sub 2,500 de cazuri pe zi (1.5 la mie) înainte de sărbători", susține cercetătorul.

Specialistul mai spune că în lipsa unor măsuri ferme situația s-ar putea înrăutăți din nou la începutul anului viitor.

"Dacă anarhia sanitară se va extinde în continuare, există un pericol real să ne împotmolim într-un platou la o incidența ridicată de peste 3,000 de cazuri pe zi sau chiar să revenim pe o pantă acendenta în decembrie cel târziu în ianuarie.... Un nou val similar valului 3 nu cred însă că e posibil până în primăvară chiar dacă vedem o creștere rapidă a cazurilor în țările occidentale care pare a fi debutul valului 5", precizează Jurma.

Potrivit raportării de vineri, în România, în 24 de ore au fost înregistrate 4.844 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.