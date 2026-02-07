Cu mașina furată,bărbatul a încercat să scape de agenți.
Doar că în goana sa, a lovit 3 autoturisme după ce a pierdut controlul volanului.
Apoi, a pornit iar prin oraș.
La un moment dat, oamenii legii au reușit să-l prindă din urmă.
Însă, autospeciala - care avea semnalele acustice și luminoase pornite - s-a izbit de o clădire încercând să evite impactul cu un autobuz.
Individul a fost reținut și a refuzat verificarea cu drug-testul și etilotestul. Polițista care conducea nu consumase alcool.
Atât ea, cât și colegul de misiune, un jandarm, nu au fost răniți.