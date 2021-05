O mașină condusă de un șofer fără permis de conducere s-a izbit de un cap de pod. Motorul a fost aruncat la câțiva metri

Un grav accident de circulație s-a petrecut vineri pe un drum din Bistrița-Năsăud.

O mașină condusă de un tânăr de 18 ani s-a izbit violent de un cap de pod, iar apoi s-a răsturnat. Impactul a fost atât de puternic încat motorul a fost aruncat la câțiva metri, pe câmp.

Șoferul, care nu avea permis de conducere, dar și pasagerii, doi bărbați în vârstă de 57 de ani, au fost grav răniți.

Accidentul a avut loc între localitățile Dorolea și Cușma. Într-o curbă la stânga, tânărul de 18 ani a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe câmp, după ce a izbit violent un cap de pod. O tânără care se plimba prin pădure a auzit zgomotul.

Martoră: ”Am venit din pădure aici și i-am văzut cum sunt și am sunat la Salvare. Un băiat spunea să îl ajut, să îl scoatem de acolo că îi e rău. Nu am avut ce face și am sunat la Salvare."

Pompierii s-au chinuit zeci de minute să-i scoată pe cei trei din mașina distrusă în întregime. Unul dintre pasageri, găsit în stop cardio-respirator, a fost salvat până la urmă de medici.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud: ”Trei victime de sex masculin, toate încarcerate. A fost o cursă contra cronometru pentru a extrage victimele."

Sîrb Crina Maria, purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud: ”În urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că tânărul de 18 ani nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.”

Tânărul de 18 ani riscă închisoarea pentru cele întâmplate. Nu doar că a condus fără permis, dar gestul său a dus la rănirea gravă a celor doi pasageri.

Și în Dâmbovița, patru oameni au ajuns la spital după ce o șoferiță imprudentă a tăiat calea unei mașini, aflată pe un drum cu prioritate. Femeia spune că nu avea vizibilitate din cauza unui alt vehicul, parcat pe trotuar.

Șoferiță: "Ieșeam de aici, de pe stradă, și nu am avut vizibilitate de mașina parcată de acolo. Nu am reușit să văd mașina care venea dinspre Ploiești, cu viteză. Nu a mai reușit să frâneze."

Martorii spun că mașina aflată pe drumul cu prioritate ar fi circulat cu viteză mare. De altfel, pe asfalt se văd urmele lăsate de cauciucuri pe o distanță considerabila, semn că șoferului i-a fost greu să oprească vehiculul. Până la urmă a ajuns în șanț.

Martor: "Cred că avea 100 și...150, lejer, să se ajungă la bușitura aia. A fost cam rău."

Șoferul autoturismului care a ajuns în șanț, un tânăr în vârstă de 27 de ani, alături de trei pasageri, cu vârste între 20 și 67 de ani, au fost răniți, preluați de echipajele de la Ambulanță și transportați la spital, pentru îngrijiri. Polițiștii sosiți la fața locului au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.