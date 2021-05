Copil de 11 ani, preluat de urgență cu elicopterul după un accident violent petrecut în Târgu Mureș

Un copil de 11 ani a fost transportat cu un elicopter SMURD la un spital din Târgu Mureș, în urma unui grav accident de circulație.

Băiatul se afla cu fratele său mai mare în mașina condusă de mama lor. Într-o intersecție din Albă, autoturismul și un alt vehicul s-au izbit violent.

Accidentul s-a petrecut în afara localităţii. Şoferul în vârstă de 62 de ani povesteşte că a vrut să intre pe drumul judeţean şi nu a putut evita impactul cu maşina în care se aflau cei doi copii şi mama lor.

Șofer implicat în accident: "Am avut timp, aveam cedează trecerea şi am ieşit şi când am ieşit doamna venea pe linie continuă şi a intrat în mine aici. Eu am tras dreapta, m-a lovit în lateral şi după aia şi cu spatele m-a lovit."

Ambele autoturisme au fost aruncate pe câmp. Iar femeia de la volan şi cei doi fraţi au fost răniţi. Cel mai mic dintre ei a fost găsit inconştient de salvatori şi a fost dus de urgenţă la spital.

Constantin Cănța, medic specialist UPU Albă Iulia: "Copil de 11 cu TCC sever care după investigaţii s-a luat hotărârea de a fi transferat la Târgu Mureş."

Băiatul a fost transferat cu un elicopter SMURD.

Între timp, mama şi fratele lui au primit îngrijiri, dar nu au rămas internaţi.

Marius Simina, Biroul Rutier Albă Iulia: "Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest rezulatele fiind negative în ambele cazuri."

Poliţiştii fac acum cercetări pentru vătămare corporală din culpă.