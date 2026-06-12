Procurorii au făcut ieri zeci de percheziții în cinci județe, pentru a strânge probe în acest caz. Momentan, cei implicați sunt cercetați în stare de libertate.

Procurorii au descins la mai multe adrese din Timiș, Arad, Alba, Gorj și Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, nu toate veniturile ar fi fost declarate şi s-ar fi ajuns astfel la un prejudiciu uriaş, prin neplata taxelor.

Alexandru Apostu, administrator companie imobiliară: Am înțeles că este o operațiune în desfășurare acum, în mai multe locații pe care firma noastră le deține. Personal, noi nu ne-am ocupat de așa ceva. Am fost doar administratori, nu am vândut vreodată sau am închiriat. Doar colaborăm cu anumite firme.

Au fost verificați atât liderii companiei, cât și unii dintre partenerii lor de afaceri, brokeri și unii clienți.

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au pus în executare 75 de mandate de percheziție domiciliară. Se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul intermedierilor imobiliare.

Perchezițiile fac parte din operațiunea JUPITER, declanșată de polițiști în toată țara.