O icoană a Mântuitorului de la o biserică din Cluj a început să lăcrimeze

Agitație mare în Cluj după ce, susțin credincioșii, o icoană a Mântuitorului de la o biserică din oraș a început să lăcrimeze.

Preotul paroh spune că nu își explică fenomenul, iar enoriașii sunt și ei uimiți de cele văzute. Primele semne au fost observate de femeile care se ocupă de curățenie. Acum, locul s-a umplut de oameni care vor să vadă cu ochii lor icoana.

Preotul paroh spune că urma lăsată de lacrimi a apărut acum cinci zile şi de atunci s-a tot extins. Acum măsoară 33 de centimetri. Icoana nu este pictată, ci reprezintă o fotografie imprimată pe pânză. Până acum, nimeni nu a găsit o explicaţie a fenomenului.

Nicolae Dură – preot paroh: ”A doua zi m-am gândit că locul icoanei pentru ceea ce s-a întâmplat este în altar. Am venit, am luat icoana, am dus-o. Am verificat-o pe partea cealaltă cu ocazia aceasta şi este perfect uscată”.

Credincioşii cred că este o minune, un semn de la Dumnezeu.

Femeie: ”Eu zic că e o minune Dumnezeiască. Ne uităm, ne mirăm şi ne închinăm”.

Biserica din Cluj, cu hramul Învierea Domnului, nu este la prima întâmplare de acest fel. Aici există o altă icoană, a Maicii Domnului, care, spun enoriașii, ar fi început să lăcrimeze chiar în timpul liturghiei, în urmă cu cinci ani.