O fostă profesoară universitară a murit arsă de vie, după ce casa ei a fost cuprinsă de flăcări

Sfarșit tragic pentru o femeie de 70 de ani la Vulcana Băi, în județul Dâmbovița. Pensionara, fost profesor universitar, a murit arsă de vie după ce locuința ei de vacanță a fost cuprinsă de flacări uriașe.

Vecinii au sunat la 112 după ajutor, dar pompierii au ajuns mult prea târziu. De altfel, trupul a fost găsit la câteva ore de la producerea incendiului.

Necazul s-a întâmplat în jurul orei trei dimineața, într-o zonă liniștită din comuna Vulcana Băi, în apropierea fostului centru ecumenic. O vecină povestește că s-a trezit buimacă din somn din cauza câinilor care lătrau încontinuu. Când a ieșit să vadă ce s-a întâmplat, a văzut casa de vacanță a vecinei cum arde puternic.

Ana Lencu, martor: „M-am speriat, am sunat băieții la București, au sunat și ei la 112, am văzut focul mic sub scară, în sus la ușă la ea, și până au venit pompierii a luat foc rău de tot, au bubuit buteliile”.

Proprietara se mutase la țară încă din primăvară. Avea doi băieți la casele lor și se bucura de aerul curat de la munte și de liniște.

Citește și O autoutilitară care transporta câteva tone de cartofi s-a răsturnat pe un drum din Dâmbovița

Anișoara Moise, prietena victimei: „Și-a petrecut toată vara aici, din cauza pandemiei, la țară, fost profesor universitar, durere mare de tot. Fost profesor universitar la București”.

Pompierii s-au luptat cu flacările mai bine de patru ore. În cele din urmă, din nefericire, au găsit-o pe proprietară fară viață, în interiorul locuinței. O anchetă urmează să lămurească acum din ce cauza a izbucnit incendiul.