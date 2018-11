Cum a ajuns o femeie supranumită „sirena urbană” să salveze o vacă de la înec

Lindsey Cole, care se descrie drept „sirenă urbană”, înoată în Tamisa ca să atragă atenția asupra efectului pe care sticlele de plastic îl au asupra mediului. Duminică, ea a ajuns în Oxfordshire, în sudul Londrei, când a văzut o vacă. Inițial, credea că este vorba despre o bucată de plastic, dar apoi a descoperit că „avea patru picioare și mugea”, scrie Newsweek, care citează BBC News.

Urban Mermaid Lindsay Cole swimming the Thames to raise awareness of single-use plastics https://t.co/vkx7TMhpKi pic.twitter.com/NhJwwHSr8V