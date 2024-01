O femeie din Mureș, dusă la spital cu gripă, are acum fracturi la umeri și nu-și poate mișca brațele

O femeie de 77 de ani din Mureș, dusă la spital cu gripă, are acum fracturi la umeri și nu-și poate mișca brațele.

A fost plimbată câteva zile între spitale, iar fata ei spune că abia când a găsit-o în salon plină de vânătăi i s-a făcut o radiografie, la cerere.

Pacienta va fi operată acum pentru fracturi.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Femeia a împlinit în octombrie 77 de ani și fusese sărbătorită de familie. Inițial, fata ei a dus-o la spitalul din Reghin pe 21 decembrie, cu simptome severe de gripă.

După o serie de investigații, medicii au decis transferul la Târgu Mureș unde i s-au făcut alte analize. Însă două zile mai târziu a fost trimisă înapoi la Reghin, la secția de Boli Infectioase. Pe 24 decembrie, fata ei a mers în vizită și a găsit-o cu vânătăi pe ambele brațe.

Ana Rad, fiica pacientei: „Nu putea să miște degetele și nu putea să ridice mâna, am întrebat, toată lumea dădea din umeri că nu se știe (...) Avea prea multe vânătăi la brațe. Am insistat să se facă radiografie, i s-a făcut radiografia în 29, la care mi s-a confirmat că sunt fracturate ambele brațe (...) Întrebrea mea este unde și cine? De ce a fost mama tratată cu indiferență? (...) Am adus-o cu brațele întregi."

Arabela Medve, nepoata pacientei: „(...) Efectiv neagră, nu albastră pe mâini și zicea că are dureri foarte mari (...) A zis că o dor degetele, nu pot să le mișc (...) Durerile erau din ce în ce mai mari."

Scandalos este și că i s-a făcut radiografie doar la insistențele familiei. Femeia are fracturi și la ambii umeri, iar unul este și dislocat. Însă nu își amintește ce a pățit.

Arabela Medve, nepoata pacientei: „Am vrea și noi să știm ce i s-a întâmplat și cine e de vină să răspundă (...) Am adus-o cu o răceală la care acum am ajuns la două fracturi foarte urâte care trebuie operate. Dintr-o răceală am ajuns la operație."

Cel mai probabil fracturile s-au produs când femeia a fost mutată între ambulanță, spitale, patul din salon și zonele de investigații. La spitalul din Reghin conducerea a cerut explicații.

Dr. Simona Toncea,n manager Spitalul Municipal Reghin: „S-au constatat fracturile la ambele mâini, iar în momentul de față am demarat o anchetă."

Și reprezentanții spitalului din Târgu Mureș au transmis că fac cercetari. În schimb, cei de la ambulanță au subliniat că nu verifică nimic. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală. După două săptămâni în care a stat cu mâinile rupte, femeia a fost transportată din nou la Târgu Mureș, pentru a fi operată la brațe. De gripă s-a vindecat între timp.

