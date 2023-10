ANIMAȚIE GRAFICĂ | Cum s-a produs accidentul în care două mașini de poliție s-au ciocnit. Un șofer nu a oprit în trafic

Un echipaj plecase după șoferul respectiv, însă a intrat în cealaltă mașină de poliție, care încerca să-l oprească pe fugar. Șoferul are doar 18 ani, iar cu el în maşină mai erau trei verişori. Cu toţii au fost audiaţi, după ce au fost găsiţi de anchetatori. Cel de la volan a explica, luni, de ce nu a oprit maşina.

De ce nu ar fi oprit mașina șoferul

Urmărirea a început în localitatea Pâncota, din Arad. O mașină condusă de un tânăr de 18 ani, care își luase carnetul de trei luni, nu a oprit la semnalele unui echipaj, la un control de rutină. Îl însoțeau trei prieteni.

Emanuel Marcoi, șoferul fugar: „Aveam dovada de la talon expirată, adică expira în seara aceea și de aceea nu am oprit. Mi-au spus și prin microfon să trag pe dreapta. Nu! Mi-a fost frică să nu îmi ia actele de la mașină”.

În aceste imagini, surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă, se observă cum șoferul fugar gonea cu autospeciala de poliție pe urmele lui. În același timp, agenții anunțau prin stație un alt echipaj care organiza, la aproape 16 kilometri, un baraj în orașul Sântana, pentru a-l prinde pe șoferul suspect.

La o zi după cele întâmplate, tânărul a explicat cum a scăpat de echipajele de poliţie.

Emanuel Marcoi, șoferul fugar: „Era pe jumătate pe drum în fața mea, eu i-am ocolit pe margine la șanț. Cu jumătate de mașină pe drum, jumătate pe șanț și cei din spate. Eu am trecut pe lângă mașină fără să o ating, fără nimic, și cei din spate au venit și s-au băgat frontal în bot la mașină. Nu am văzut accidentul, pentru că eu eram speriat un pic și am continuat să merg, să-mi văd de drum”.

Cei patru polițiști au fost răniți

Autopeciala blocase drumul, pe mijlocul șoselei. Mașina urmărită a venit cu viteză și a reușit să treacă de agenți, ocolindu-i. Nu la fel s-a întâmplat și cu celălalt echipaj al poliției, care a lovit frontal autospeciala.

Cei patru polițiști din cele două mașini au fost răniți. Doi dintre ei au rămas internaţi. Unul are coastele fracturate, iar celălalt va intra în operaţie pentru o fractură la umăr.

Martor: „Pe când am ieșit afară, erau toți împrăștiați pe acolo, cu mașini cu tot. Erau zburate bucăți pe acolo, unele. Destul de rău. Am văzut că l-a luat de la stâlp de acolo pe unul și l-a pus pe targă”.

Martor: „Era plin de țăndări pe șosea, împrăștiat. Aia din dreapta era lovită frontal. Erau două ambulanțe și lume multă”.

Urmele impactului încă se văd la fața locului. Pe marginea șoselei sunt zeci de cioburi și rămășițe de caroserie.

Pe doi dintre fugari, poliţiştii i-au găsit acasă, iar ceilalţi se ascundeau într-o pădure. Sunt cu toţii verişori, unul dintre pasageri de doar 16 ani. Nu aveau luminile de întâlnire pornite, când l-au văzut poliţiştii.

Ag. șef Claudia Iuga, purtător de cuvânt al IPJ Arad: „În jurul orei trei a fost depistat autoturismul urmărit, abandonat pe o stradă din localitatea Olari, la aproximativ 10 kilometri de locul producerii accidentului. În această dimineață au fost depistați patru tineri, care s-ar fi aflat în autoturism”.

Și polițiștii, și șoferul fugar, au fost testați pentru consumul de alcool sau substanțe psihotrope, rezultatul fiind negativ. Acum, șoferul, care mai are zece fraţi, este cercetat în libertate, pentru vătămare corporală și părăsirea locului accidentului.

Pro TV 30-10-2023 17:28