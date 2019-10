O femeie din Mureş a intrat în camera fiicei ei şi a găsit un TIR. "Sunt şocată"

Clipe de groază pentru o femeie din Sângeorgiu de Mureș, care s-a trezit, pur și simplu, cu un tir în casă, miercuri dimineață.

Șoferul, un bărbat din Constanța, a pierdut controlul volanului pe drumul național 15. Mașina a acroșat mai multe indicatoare rutiere și capete de pod, a rupt un branșament de gaz și două garduri, apoi s-a înfipt în peretele casei.

Printr-o minune, șoferul a scăpat cu răni ușoare.

Localnicii au fost treziți din somn de un zgomot că de explozie.

Cristina Negrea, proprietar casă: „Am auzit o bubuitură, m-am trezit m-am speriat și am văzut tirul în casă. Nu eram în camera din față ca fericire .. aia era camera fiicei mele. Sunt în stare de șoc”

Înainte să se oprească în casă, tirul a distrus câteva branșamentele de gaz și gardurile oamenilor.

Vecină: „Așa o zbierătură mare mare și eu cu fetele în camera din spate..noroc… M-am gândit la toate dar la asta nu… Credeam că cineva a intrat în sensul giratoriu că de obicei se întâmplă”.

Vereș Lorincz, localnic: „Fără viteză nu ajungi acolo, va dați seama. Când îți scapă un mastodont din asta... Unde se îngustează se vede urma la roți și de acolo gata, direct în casă”.

În urma impactului, șoferul, un bărbat de 41 de ani din Constanța, a fost transportat la spital cu răni ușoare. Susține că a încercat să evite o altă mașină.

Șofer: „Venea pe banda a două, am acroșat bordură și nu am mai putut să mă redresez. Mă depășea pe mine, am încercat să nu îi iau oglinda și aici se îngustează, am luat bordura. E primul accident în 23 de ani”

Polițiștii au deschis o anchetă, iar propietarii casei distruse așteaptă expertiza firmei de asigurări, că să poate începe cât mai repede să își repare locuința.