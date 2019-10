Accident feroviar în Dâmbovița. Un tren de călători a deraiat după ce a izbit un TIR

Un tren cu călători a deraiat de pe calea ferată între Târgovişte şi Pietroşiţa, în judeţul Dâmboviţa. Totul s-a întâmplat pentru că un autocamion nu a oprit la trecerea cu calea ferată şi a încercat să o ia înaintea locomotivei.

Manevra nu i-a reuşit însă şoferului, iar trenul l-a izbit în plin. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele sunt însemnate.

Accidentul a avut loc în comună Doiceşti din judeţul Dâmboviţa. Şoferul abia încărcase în autocamion materiale de construcţii, pe care urma să le transporte la un depozit. Se pare că bărbatul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată, deşi mecanicul de pe locomotivă susţine că ar fi claxonat insistent.

La faţa locului s-au mobilizat mai multe echipaje de la ambulanţă, pompieri şi poliţie. Din fericire, toţi călătorii aflaţi în tren au scăpat fără răni. Acum poliţiştii trebuie să stabilească din ce cauză şoferul nu a oprit înainte să traverseze calea ferată.

Impactul a fost atât de puternic încât trenul a sărit de pe sine, iar calea ferată a fost blocată.

Petre Cojocaru, martor: "Eram în tren, decât am auzit o buşitură, am văzut mecanicul fugind din cabină, am luat-o şi eu la fugă, am căzut jos. E deraiat trenul... cred că nu s-a asigurat şoferul".

Localnic: "Am auzit o bubuitură, probabil s-a oprit pe calea ferată de obicei se opreşte la calea ferată, n-am văzut pe cineva să treacă fără să se asigure".

Cei 15 călători au fost preluaţi de microbuze şi conduşi la destinaţie.

Eduard Telea, purt.cuv. ISU Dâmboviţa: "Trenul este deraiat de pe șine, iar tirul a fost afectat, respectiv încărcătura cu BCA este căzută în afara tirului. Nu au existat victime, nu a fost nevoie de descarcerare".

După câteva ore, trenul a fost repus pe șine cu ajutorul unei macarale de mare tonaj. Societatea pentru care lucrează şoferul tirului va fi nevoită să suporte toate pagubele produse.