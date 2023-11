O femeie din Iași a murit după ce un incendiu a izbucnit în apartamentul în care locuia. De la ce ar fi pornit focul

Vecinii s-au speriat când au simțit mirosul înțepător pe casa scării și au ieșit din bloc înainte de sosirea pompierilor. Se pare că totul ar fi pornit de la un boiler electric, montat în baie.

Alarma a fost dată de un vecin care a simțit fum pe casa scării. După ce a sunat la 112, bărbatul a încercat să identifice locuința de unde venea mirosul înțepător. N-a reușit să vorbască însă cu bătrâna, așa că fiica ei, care locuiește în apropiere, a venit într-un suflet să descuie ușa apartamentului.

Bărbat: „Foarte mult fum. Am bătut la toate ușile, am încercat să sparg o ușă, nu am reușit. Fiind apartamentul foarte ermetic, fumul era cam de 1 m. Și era flacără pe jos, la un preș, nu puteai sa intri."

Doar pompierii au reușit să intre și să o scoată pe bătrână din apartament. Din păcate, era deja în stop cardio-respirator și, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvată.

Între timp, cei de la ISU au identificat cauza incendiului.

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării, incendiul se manifesta în interiorul unei băi, la un boiler electric. Din imobil s-au autoevacuat 12 persoane."

Femeie: „Fiind bătrână, nu-l scotea din priză."

Vestea că bătrâna nu a supraviețuit a fost copleșitoare pentru fiica ei, care a leșinat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Dată publicare: 30-11-2023 07:33