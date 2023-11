„Supărare. Nu mai pot. Și ea e cardiacă. Ce să facem?”. Doi bătrâni și fiul lor au rămas fără locuință în prag de sărbători

Fiul a fost cel care a dat alarma, însă, din nefericire, ce nu au distrus flăcările, a stricat apa. Casa veche, din chirpici, stă acum să cadă, iar bătrânii şi fiul lor sunt nevoiţi să doarmă cu toţii într-o magazie veche. Pompierii spun că nenorocirea a plecat de la coşul de fum.

De dimineaţă, fiul celor doi bătrâni a auzit zgomote în pod. A crezut că este vântul, dar a ieşit totuşi afară, să verifice. Atunci a văzut fum şi a dat alarma. Și-a scos părinţii din casă şi a încercat să salveze actele.

Florin Neculai, fiul proprietarilor: „Pe la patru am auzit că buşeşte ceva prin pod. Am crezut că e vântul, iar când am ieşit afară, că am ieşit desculţ, am văzut că ieşea fum din partea ailaltă. Nu. Toate-s…televizoare. Trebuie dărâmat acoperişul, tot”.

Proprietara are 85 de ani şi spune că după o viaţă de muncă la CAP, casa era tot ce le rămăsese. Au fost mereu oameni harnici şi un au cerut de la nimeni nimic, însă acum au nevoie de ajutor.

Ana Mania, proprietara casei: „Mămică, hai că am luat foc. Nu era flacără, nu era nimic. A ars podul. Am actele băiatului aici şi în rest nu am scos nimic. Hainele lui sunt toate pe aici, n-are cu ce se îmbrăca. Cu ce vedeţi, cu ce să mai rămân?”.

Soţul femeii are 84 de ani şi cu greu îşi poate stâpâni lacrimile, acum, că în plină iarnă a rămas fără casă. A muncit toată viaţa și îi este foarte greu să o ia de la capăt. Oamenii și-au încropit un adăpost într-o magazie, unde abia au loc toți trei.

Niculaie Mania, proprietarul casei: „Supărare mare. Supărare. Nu mai pot. Și ea e cardiacă şi nu mai putem. 85 de ani acuşi. Dar cum, dar. Nu. Cu ce să facem? Cu 11 milioane nu mă pot descurca”.

Pompierii au luptat mai bine de două ore cu flăcările şi au salvat ce s-a mai putut salva.

Ema Tereş, ISU Bacău: „La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperişului locuinţei, pe o suprafaţă de 50 metri pătrați, existând pericolul propagării acestuia către anexele învecinate. Cauza probabilă de producere a incendiului este coşul de fum defect sau necurăţat”.

Până în urmă cu trei ani, bătrânii au avut asigurare la incendiu, însă nu au mai putut să plătească. Acum sunt la mila celor cu suflet bun, care i-ar putea sprijini la necaz.

