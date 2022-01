O consilieră USR, agresată de colegi de la PNL și PMP. “Chiar dacă mă duc la pușcărie, vă las în căruț cu rotile". VIDEO

Facebook/USR Mogoșoaia

Reprezentanţii USR afirmă că o consilieră locală din Mogoşoaia, Felicia Ienculescu-Popovici, a fost agresată verbal şi fizic, joi seară, la o şedinţă, de către doi consilieri locali - Valentin Ene (PNL) şi Dinu Gheorghe (PMP).

Ienculescu-Popovici anunţă că a depus plângere la Poliţie.

"Seara aceasta colega noastră Felicia Ienculescu-Popovici a fost agresată fizic de către consilierii locali Valentin Ene (PNL) şi Dinu Gheorghe (PMP). Valentin Ene a ameninţat-o că 'şi dacă face puşcărie, o bagă în scaun cu rotile'", au afirmat reprezentanţii USR Mogoşoaia.

Aceştia au precizat că a fost depusă plângere penală la Poliţie şi că aşteaptă ca autorităţile să investigheze cât mai repede aceste fapte reprobabile.

Potrivit sursei citate, contextul este dat de recentele investigaţii de presă despre Sectorul 0, iar evenimentul s-a petrecut la Şcoala din Mogoşoaia, în timpul unei şedinţe de comisie din Consiliul Local.

"Nimeni nu ar trebui să treacă prin aşa ceva. Nimeni nu ar trebui să vină la o simplă şedinţă a comisiei de asistenţă socială din CL şi să aibă parte de ameninţări şi agresiune fizică. Am depus plângere la Poliţie şi voi face tot ce e necesar că nimănui şi mai ales niciunei femei să nu-i fie teamă să ocupe o funcţie publică. Nu mi-e frică, nici vouă să nu vă fie frică când căutaţi dreptatea, când vă faceţi datoria. We shall overcome", a afirmat Felicia Ienculescu-Popovici.

La rândul său, preşedintele USR, Dacian Cioloş, i-a cerut ministrului de Interne ca instituţiile din subordine să îşi facă datoria.

"Îi cer ministrului de Interne Lucian Bode ca instituţiile pe care le conduce nu doIar să iniţieze o anchetă, ci să-i ofere şi protecţie colegei noastre. Este inadmisibil ca, sub guvernarea PNL-PSD, fiecare să-şi facă dreptate cu pumnul atunci când simte că potlogăriile pe care le pune la cale sunt ameninţate prin acţiuni politice făcute cu bună credinţă. E inadmisibil să se întâmple asemenea acţiuni într-un stat de drept şi, dacă mai există autoritate în acest stat, ea trebuie să se vadă acum. Aştept o reacţie de urgenţă şi de la preşedinţii PNL şi PMP cu privire la comportamentul violent, impardonabil, al colegilor lor. Violenţa politică promovată de AUR e preluată de PNL şi PMP", a arătat Cioloş, pe Facebook.

"Îi cer ministrului de Interne Lucian Bode ca instituţiile pe care le conduce nu doIar să iniţieze o anchetă, ci să-i ofere şi protecţie colegei noastre. Este inadmisibil ca, sub guvernarea PNL-PSD, fiecare să-şi facă dreptate cu pumnul", afirmă liderul USR, Dacian Cioloş.

USR a publicat un video cu momentul agresiunii

"Asta s-a întâmplat în seara asta în Mogoşoaia, în sala de consiliu local. Consilierii locali mafioţi de la PNL şi PMP au ameninţat-o şi agresat-o pe colega noastră din USR, Felicia Ienculescu-Popovici, doar pentru că s-a opus unui tun imobiliar pus la cale de primarul PNL", au arătat reprezentanţii USR.

Ei au precizat că filmarea va ajunge la poliţie şi va fi parte din dosar.

Reacția PMP

"Am luat act de solicitarea făcută pe reţelele de socializare de către preşedintele USR în privinţa situaţiei de la Mogoşoaia. Aşa cum PMP a sancţionat în trecut agresivitatea promovată de unele formaţiuni politice, în egală măsură vom condamna public orice fel de gest violent în exercitarea mandatului politic", a transmis liderul PMP Cristian Diaconescu.