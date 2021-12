O casă din județul Iași a fost distrusă de un incendiu. Un bătrân a murit carbonizat

O tragedie a lovit o familie din județul Iași în prag de Anul Nou. Joi dimineață, un incendiu puternic a cuprins casa în care locuiau doi bătrâni, împreună cu fiica și nepoții lor.

Flăcările au izbucnit în încăperea în care dormeau vârstnicii. Dintre cei doi, doar bătrâna de 90 de ani a scăpat cu viață, după ce a reușit să iasă afară în ultima clipă. Soțul, un bunic de 96 de ani, a murit carbonizat.

În casă locuia o familie cu doi copii, împreună cu bunicii, de 90 și 96 de ani. În timp ce bătrânii dormeau, flăcările au izbucnit de la jarul ieșit din soba care încălzea încăperea lor. În jurul orei 07:00, bătrâna de 90 de ani s-a trezit îngrozită și a strigat după ajutor. Fiica lor a fost prima care s-a alarmat.

Fiica victimei: "Am auzit-o pe mama țipând. Am ieșit afară, am văzut-o în fața ușii, ieșea foarte mult fum. Am adus-o în partea asta, apoi am vrut să-l scot pe tata. El era căzut în casă. N-am putut să îl salvez. Am încercat, dar n-am putut".

O rudă a sunat imediat la 112, iar la scurt timp echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și au reușit să stingă flăcările, înainte de a se extinde și în restul camerelor. Din păcate, bătrânul de 96 de ani a fost găsit fără viață.

Ionel Roșu, purtător de cuvânt ISU Iași: "La intervenția echipajelor, a fost identificată o victimă carbonizată, bărbat în vârstă de aproximativ 96 de ani. Incendiul se manifesta pe întreaga locuință pe o suprafață de 150 metri pătrați".

În casă nu se mai poate locui, pentru că pe lângă cele două camere care au ars în totalitate, a fost distrus și o mare parte din acoperiș. Mai mulți vecini au venit să dea o mână de ajutor.

Vecin: "Cine se aștepta? Vă dați seama... A fost pe timpul nopți. Noroc tot de bătrână, că ea s-a trezit și a țipat pe aici, a făcut gălăgie. S-au alarmat ceilalți. Altfel ardea tot aici. E foarte tragic, mai ales pentru ăștia care sunt ai casei. Vă dați seama, în iarnă să stai cu casa descoperită".

Familia se va adăposti acum la niște rude și împreună se vor pregăti de înmormântarea bunicului.