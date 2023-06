O cântăreață de muzică populară a filmat un videoclip printre narcise sălbatice, dar gestul ei ar putea să o coste mult

Cadrele generoase printre florile sălbatice i-au atras atenția unui biolog, iar administrația Parcului a transmis că interpreta ar putea fi amendată cu până la 10.000 de lei.

Tânăra interpretă a filmat mai multe ore în Parcul Național, printre narcise sălbatice, protejate prin lege. În imagini, artista apare și cu mai multe narcise în mână, iar aceste secvențe i-au adus numeroase critici.

Imediat s-au sesizat și cei din administrația Parcului Național.

Reprezentant al Parcul Național Munții Rodnei: „În poiana cu narcise am avut anul acesta peste 5.000 de oameni, dar avem un regulament: fotografierea în scop comercial fără aprobarea parcului este interzisă. Nu filmarea ne deranjează, ci mesajul pe care îl transmite. Fiind cu narcisele în mână, pentru că ne chinuim să arătăm populației că narcisele nu se rup”.

Cântăreața recunoaște că nu a avut o aprobare oficială pentru filmare, dar susține că și-ar fi adus de acasă buchetul de narcise cu care apare în videoclip.

Anuța Motofolea: „Știam că nu se rup florile, că sunt protejate de lege. De aceea am luat florile de la mama mea de acasă. Probabil că o să îmi dea amendă, că nu i-am anunțat că filmez acolo, dar nu știam că trebuie să anunț. Ei s-au sesizat din cauza faptului că m-au văzut cu narcise în mână. Nu am distrus natura și nici nu doresc acest lucru”.

Artista ar fi declarat și că s-ar fi descălțat, pentru că știa că zona este protejată prin lege.

„Am știut că e o arie protejată de lege, d-asta m-am și descălțat, nu am vrut să stric nimic. Am crezut că fac un bine promovând munții din județul nostru. În munții ăia mergeam eu cu tata după brânza de la oi. Mai erau o gramadă de oameni care se filmau atunci printre narcise, în munte. Nu am avut acordul lor, nu știam că îmi trebuie acordul lor”, a explicat artista pentru Bistrițeanul.ro.

Acum, interpreta de muzică populară ar putea primi o amendă de până la 10.000 de lei. Potrivit legii, este interzisă distrugerea sau ruperea florilor protejate din ariile naturale, iar sancțiuniile pot ajunge și până la 60.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 20-06-2023 17:14