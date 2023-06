„Sunt fericită tare!”. Theo Rose, în direct la Măruță. Primele declarații după ce artista a adus pe lume un băiețel

Artista a povestit cum a decurs nașterea, dar și ce a simțit când și-a văzut prima oară nou-născutul.

„Sunt brici, foarte bine! Nici nu visam că o să fie așa bine! Sunt fericită tare, ia uite a început să gângurească pe aici. Cred că tata o să zică prima dată că din ce văd așa, are ochii lui. (…) Am născut la 09:17, asta e ora exactă a nașterii. Am născut prin cezariană pentru că așa mi-au indicat medicii. A fost o sarcină relaxată, o naștere la fel. Eu eram pregătită să nasc natural. 9 luni de zile m-am pregătit să nasc natural și cu puțin timp înainte au sesizat niște riscuri și a trebuit să ne programăm la cezariană, să luăm o hotărâre ca să fie bine pentru copil. Copilul e mare, e zdravăn. Are 3,8 kg. E mare, nici nu mi-a venit să cred. 54 de centimentri, e și înalt. Ca taică’su. E perfect!”, a mărturisit emoționată proaspăta mămică.

Artista a povestit și despre prima întâlnire a familiei cu noul membru, micuțul Sasha Ioan.

„I-am filmat aici! Au intrat toți plângând, îți dai seama. E și sora mea aici cu mine, plânge și ea”, a mai declarat artista.

Theo Rose a primit și un prim cadou special pentru micuțul Sasha Ioan, chiar de la mama iubitului ei.

„Am primit de la mama lui Anghel, de la bunica lui Sasha, un cadou. Am primit o pietricică din Africa de Sud, o piatră prețioasă, ea știe că face acolo niște research-uri pentru animațiile pe care filmează. E o piatră care să-i poarte noroc, să-l protejeze”, a mai spus artista.

Proaspăta mămică a mărturisit că Anghel Damian este extrem de emoționat.

„Deci când îl vezi și îl iei în brațe, zici că ești pe altă lume. Acum am înțeles și eu ce au simțit toți părinții când și-au văzut copiii”, a spus Theo Rose.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 14-06-2023 17:51