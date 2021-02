O bătrână din județul Vaslui, atacată cu brutalitate. I-au fost furate zeci de pachete de țigări și 60 de lei

Un tată din județul Vaslui și-a purtat pe căi greșite doi dintre fii.

Împreună au atacat-o cu brutalitate pe o bătrână, căreia i-au furat zeci de pachete de țigări și 60 de lei. Au vrut să mai dea o lovitură, în aceeași seară, însă tentativa a eșuat. Bărbatul și fiul major au ajuns după gratii, iar un minor de 16 ani a fost plasat în arest la domiciliu.

Femeia de 72 de ani era în casă, când a auzit zgomote suspecte dinspre magazin, după lăsarea întunericului. A dat să vadă ce se întâmplă și s-a trezit atacată cu securea.

Victimă: „Uitați, pe gemulețul ăsta doar 2 picioare am văzut, că ieșea afară o persoană. Unul mai era afară și unul înăuntru. Aici stătea el la pândă. Eu nu am apucat să zic nimic și a început să dea în mine, atunci am leșinat și el a trecut peste mine și a ieșit. Când m-am dezmeticit, nu mai erau.”

Și-a revenit cu greu după atac și, buimacă, a cerut ajutor unei angajate.

Maria Biliboc, angajata victimei: „Era plină de sânge peste față, peste tot și ne-am speriat și noi. Era plin de sânge și acolo.”

Cornel Spătaru, vecin: „Stau la vreo 4 case depărtare. Pur și simplu nu s-a auzit nimic.”

Femeia a fost dusă la spital, cu răni la cap. A primit îngrijiri, iar acum e acasă. Tâlharii, în schimb, și-au văzut de plan. În aceeași noapte, au încercat să spargă alt magazin din sat.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care doi dintre ei trag de uși. Aici s-ar fi speriat de proprietar: au fugit fără pradă și au fost reținuți.

Cătălina Păduraru, IPJ Bacău: „Trei persoane cu vârste cuprinse între 16 și 49 de ani au fost depistate de polițiști fiind bănuite de tâlhărie calificată și tentativă de furt calificat.”

Tatăl și fiul cel mare au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile. Adolescentul de 16 ani, în schimb, este cercetat în arest la domiciliu.