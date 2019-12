Nume în vogă pentru animale de companie. Beyonce, Taylor Swift şi Arya Stark printre favorite

Ce au în comun Beyonce, Taylor Swift şi Arya Stark. Sunt trei dintre numele în vogă pentru animalele de companie în anul care stă să se încheie.

Lista este lungă şi include personaje din filme, regine şi chiar nume de băuturi alcoolice.

Alegerea unui nume pentru pisica sau cățelul care tocmai a devenit membru cu acte în regulă al familiei este de multe ori una dificilă. Ne putem inspiră, de pildă, din lista de melodii preferate, spun specialiștii în animale de companie.

Kate Jaffe, Pet Trends Expert, Rover.com: „Oamenii îşi botează căţeii după artişti la modă. Numele "Lizzo" a crescut cu 100% de la un an la altul. Alte nume, ca "Taylor Swift", au crescut cu 400% în acest an, pentru că Taylor Swift a avut un an foarte bun. Chiar şi nume că "Beyonce" sau "Ariana" (Grande, n.r.) au fost în trend anul acesta.”

Știm că prietenii necuvântători pot face uneori mofturi ori pot avea o personalitate puternică. Așa că nu e de mirare că la modă au fost și nume care te duc cu gândul la familia regală britanică.

Kate Jaffe, Pet Trends Expert, Rover.com: „În 2019, familia regală i-a influenţat pe mulţi proprietari de câini şi pisici. Câinii botezaţi "Meghan", "Diana" sau chiar "Regina Elisabeta" sunt tot mai numeroşi de la un an la altul.”

Chiar și serialele de televiziune îi influențează pe stăpânii animalelor.

Kate Jaffe, Pet Trends Expert, Rover.com: „Numele din "Urzeala Tronurilor" au fost foarte populare printre posesorii de câini şi pisici, iar "Arya Stark" a fost pe primul loc în topul numelor pentru pisici.”

Potrivit unor specialiști din domeniu, pe lista numelor preferate pentru pisici apar unele inspirate de dulciuri sau de băuturi alcoolice. Câinii, pe de altă parte, primesc mai des nume omenești.

Kate Jaffe, Pet Trends Expert, Rover.com: „Câinii sunt văzuţi tot mai des ca şi propriii noştri copii. Unul din cinci câini va primi chiar mai multe cadouri decât oamenii din familia lui."

Cât despre anul care urmează, la modă vor fi numele care vor avea legătură cu evenimente, personalități sau chiar cu laureații premiilor Oscar sau cu artiștii care vor fi nominalizați la Grammy.