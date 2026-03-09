Investiţiile au fost preluate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ca urmare a modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030.

Ce spitale beneficiază de finanțări

Unităţile medicale care vor beneficia de această finanţare sunt: Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Institutul Regional de Oncologie Timişoara, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" din Piteşti şi Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" din Bucureşti.

De asemenea, în cadrul componentelor finanţate prin ESF+ (Fondul Social European Plus, principalul instrument al Uniunii Europene pentru investiţii în oameni, incluziune socială şi ocuparea forţei de muncă) va fi introdusă şi o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile.

Spitalele au fost selectate de către autorităţile române şi au fost prioritizate în funcţie de stadiul implementării, obiectivul fiind îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale esenţiale şi la îngrijiri de calitate.