Nou atac armat în SUA. Patru elevi au fost împuşcaţi în apropierea unui liceu din Philadelphia

Toţi cei patru elevi sunt în stare stabilă şi este de aşteptat să supravieţuiască atacului, care a creat indignare în comunitatea locală. Inclusiv guvernatorul Pennsylvaniei, Tom Wolf, a difuzat un comunicat cu mesajul "Destul!".

"Recentele atacuri cu armă din SUA au lăsat familii cu goluri în inimi şi locuri goale la masa de Thanksgiving. M-am săturat", a scris Wolf.

4 Students Shot Near Philadelphia's Overbrook High School https://t.co/bs1GNhxPxv AND HERE WE ARE AGAIN