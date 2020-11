Plan de atac armat vizând un centru de numărare a voturilor în SUA, dejucat în Philadelphia

Doi bărbaţi au fost arestați, potrivit ziarului Philadelphia Inquirer, relatează AFP.

Anchetatorii au trecut la acţiune joi seara (ora locală), după ce au primit o informaţie cu privire la deplasarea suspectă a unui vehicul marca Hummer, în care se aflau mai multe persoane înarmate cu puşti de asalt de tip AR-15.

Vehiculul, înmatriculat în statul Virginia, a ajuns în Philadelphia, cel mai mare oraş din statul-cheie Pennsylvania, la Centrul Convenţiilor, unde se numără în prezent buletine de vot în alegerile prezidenţiale americane.

Poliţiştii au intervenit imediat după ora locală 22.00 (vineri, 5.00, ora României) şi au arestat doi bărbaţi în apropierea Hummerului, scrie Philadelphia Inquirer.

Vehiculul avea autocolante cu mesaje promovate de QAnon, o mişcare complotistă de extremă dreapta.

Two armed men are arrested for driving from #Virginia to #Philadelphia in a Hummer and 'planning to attack convention center' where they are counting ballots #ElectionResults2020 https://t.co/4KSNRUsd1p pic.twitter.com/GmSBasncpA