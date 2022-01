VIDEO Tragedie în Philadelphia. 13 oameni, inclusiv copii, au murit în urma unui incendiu

”Pentru moment, bilanţul este 13 (morţi)”, a anunţat un reprezentant al pompierilor, care precizează că acest bilanţ poate creşte.

”A fost teribil, (...), este un bilanţ teribil”, a adăugat el într-o conferinţă de presă improvizată, difuzată în direct pe Twitter.

Între victime se află mai mulţi copii, scrie news.ro.

Pompieri din Philadelphia au sosit la faţa locului la ora locală 6.40 (13.40, ora României) şi au înfruntat ”un incendiu intens provennd de la etajul doi al unei case” cu trei niveluri.

Visibly distraught fire official on Philadelphia row house fire that claimed at least 13 lives, including children: "I've been around 35 years now—and this is probably one of the worst fires I've ever been to." https://t.co/SpyJ1yVPan pic.twitter.com/jZD7Pd2cst