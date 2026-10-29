HISKY EUROPE SRL a anunțat însă la scurt timp că a achitat obligațiile de plată restante către ROMATSA pentru serviciile de navigație aeriană de terminal. În consecință, notificarea ROMATSA din 29 octombrie 2026 privind sistarea acestor servicii începând cu 1 noiembrie 2026 își încetează efectele, arată compania.

„Referitor la notificarea ROMATSA, precizăm că a fost vorba despre o situație de natură comercială, legată de derularea obligațiilor contractuale, care a fost între timp clarificată. Plățile au fost reluate, iar ROMATSA a confirmat oficial suspendarea deciziei de sistare a furnizării serviciilor de navigație aeriană. Prin urmare, activitatea HiSky se desfășoară în condiții normale, fără restricții operaționale generate de această situație”, a transmis compania aeriană.

În ceea ce privește programul zborurilor transatlantice pentru sezonul de iarnă 2026–2027, HiSky transmite că a efectuat o serie de optimizări ale orarului de operare, determinate în principal de creșterea semnificativă a costurilor combustibilului de aviație, al cărui preț a depășit pragul de 1.000 USD pe tonă.

„În aceste condiții, menținerea frecvențelor inițiale ar genera costuri operaționale ridicate, care s-ar reflecta direct în prețul biletelor, acestea putând depăși 1.000 USD și devenind astfel mai puțin atractive pentru pasageri. Prin urmare, am adaptat frecvențele de zbor și am optimizat programul de operare în anumite perioade, astfel încât să menținem un echilibru între eficiența operațională și oferirea unor tarife competitive”, a mai precizat compania.