Noi acuzații aduse lui Matteo Politi. Sumele uriaşe pe care le-ar fi încasat falsul medic

Matteo Poliţi, italianul care a pretins că este doctor estetician şi a colaborat cu diverse clinici private, a fost pus oficial sub acuzare de procurori pentru infracţiuni de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii.

Bărbatul a fost prins într-un tren, la Vama Curtici, judeţul Arad, pe când încerca să iasă din ţară.

Cătălin Radu Tanase este la Judecătoria Sectorului 1 unde magistraţii decid ce măsuri se iau împotriva lui.

Cătălin Radu Tănase, corespondent Știrile ProTV: „În mai puțin de 24 de ore, soarta italianului Matteo Politi s-a complicat mai mult decât omul își putea imagina vreodată. Miercuri dimineață, când polițiștii de la Frontieră l-au săltat din trenul Interregio care părăsea țara spre Budapesta, în Vama Curtici, italianul avea pe numele său un singur dosar pentru înșelăciune.

Era vorba că ceruse bani pentru închirierea unui spațiu pe care nu îl deținea. În urmă cu puțin timp, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a ieșit în fața jurnaliștilor să spună că pe numele lui Matteo Politi există nu mai puțin de trei capete de acuzare: primul este cel pentru înșelăciune – închirierea fictivă a unui spațiu, a doua este de exercitare a profesiei de medic în mod ilegal, iar a treia acuzație și, practic, cea mai gravă este de înșelăciune în formă continuată.

Procurorii spun că Matteo Politi a înșelat femeile pe care le-a operat și chiar, mai mult de atât, a însușit și banii pe care ele l-au plătit.

Pe de altă parte, potrivit unor surse oficiale care au dorit să își păstreze anonimatul, în măsura în care victimele depun plângere și să spună cum au fost mutilate, încadrarea juridică ar putea să meargă până la tentativă de omor, iar pedepsele nu mai sunt atât de mici. Deja am vorbi de ani grei de pușcărie. Sunt trei infracțiuni în prezent: s-a trecut de la faza dosarului in rem, adică îndreptat împotriva faptei, la un dosar penal in persona, îndreptat direct împotriva lui Matteo Politi. Nu știm în acest moment ce se va întâmpla: dacă va ieși sub control judiciar sau dacă va fi dus la Judecătoria Sectorului 1 cu propunerea de arestare preventivă.”

Prietena medicului: „N-o să dau nicio declaraţie în acest moment, vă rog să luaţi legătura cu avocatul nostru. Din acest moment nu mai răspund la nicio întrebare."

Adus în Capitală, italianul acuzat că s-a dat drept medic estetician a ajuns în fața anchetatorilor pentru audieri.

Cipiran Nastasiu, avocatul medicului: „Este reţinut pentru 24 de ore. Principalul motiv este că a fost depistat la Curtici spre ieşire, deci ar fi suspiciuni că s-ar retrage de la o urmărire penală."

Ionuț Dana, şef poliţie Sector 1 poliţist: „În luna noiembrie,s-a primit o plângere de la două persoane, doi medici în legătură cu infracţiunea de înşelăciune săvârşită de acest italian. Celor 2 persoane le-a fost oferit spre închiriere un spaţiu comercial, mai exact un spaţiu dintr-o clinică privată unde aceştia urmau să şi desfăşoare activitatea."

Potrivit poliţiştilor, cele două persoane i-au oferit 14.000 de lei cetăţeanului italian, dar spaţiul respectiv nu era al lui. În plus, individul a folosit o altă identitate în relaţia cu cei doi.

Ionuț Dana, şef poliţie Sector 1 poliţist: „El are calitatea de suspect pentru infracţiune de înşelăciune. Între timp, colegiul medicilor a adresat o altă plângere în ianuarie parchetului. Cele două plângeri au fost reunite şi se efectuează cercetări pentru a stabili dacă acesta a exercitat o profesie fără a avea autorizarea necesară."

Cătălin Radu Tănase: „Pentru înşelăciune, de exemplu, când le-a promis unor oameni că le închiriază o clinică medicală care nu-i aparţinea, judecătorii ar putea să-i dea o pedeapsă maximă de 5 ani de închisoare, pentru practică ilegală a medicinei ar putea primi 1 an de închisoare, iar pentru mutilarea pacientelor, dacă acestea depun plângere, ar mai putea primi maximum de pedeapsa de 4 ani. Pedeapsa maximă pe care ar putea să o primească italianul care s-a dat drept medic şi a operat în România deşi avea 8 clase şi era parcagiu, ar putea să sară lejer de 5 ani şi jumătate de închisoare."

