Nicușor Dan, bilanțul conductelor la Primăria Capitalei. Cât a reușit să schimbe în 2023, ce urmează în 2024 și avariile

Aproape 50 de kilometri din rețeaua de termoficare au fost schimbați în acest an, spune primarul Nicușor Dan. Pentru 2024, este „mult mai optimist”, în ciuda avariilor aproape zilnice care au lăsat cartiere întregi fără apă caldă și căldură.

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a declarat, vineri, că au fost reabilitaţi 45 - 50 de kilometri de reţea de termoficare în acest an, dintre care 10 - 15 kilometri cu finanţare din fonduri europene. Sunt aproape 1.000 de kilometri în București de rețea de termoficare

„Pe fonduri europene, suntem între 10 - 15 din reţeaua principală, iar per total între 45 - 50. O să avem toate datele în primele zile ale anului 2024. Pentru 2024 sunt mult mai optimist, pentru că pentru multe din tronsoanele care au început pe fonduri europene s-au depăşit multe obstacole fie de proiectare, fie birocratice, fie de proprietate care nu au putut să fie prevăzute la momentul acela", a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută vineri la sediul PMB, arată news.ro.

Edilul general a adăugat că trebuie reparată reţeaua de termoficare pentru a exista căldură în apartamente, dar şi sursele de producţie. El a mai precizat că PMB avea o contribuţie medie de 700-900 milioane lei pentru termie, până în anul 2021, iar în anii 2022 şi 2023 suma a crescut la două miliarde de lei pe an.

„În ultimele două săptămâni am avut trei momente cu afectarea multor blocuri. Două ni s-au datorat, au fost avarii pe reţeaua noastră, iar una s-a datorat ELCEN, pentru că a fost o avarie la CET Grozăveşti şi nu s-a mai putut furniza agent termic. Ritmul în care schimbăm reţeaua, chiar dacă ne-am dori să fie mai rapid, este totuşi de trei ori mai rapid decât în mandatul anterior. În ceea ce priveşte ELCEN, prin faptul că Primăria Capitalei a plătit două miliarde de lei pentru subvenţii anul acesta şi anul trecut, faţă de 700-800 de milioane de lei, cât era în anii precedenţi, în sfârşit ELCEN, care a ieşit din insolvenţă acum un an, poate să acceseze fonduri europene. Inclusiv capacităţile de producţie pot să fie modernizate", a mai spus primarul Capitalei.

Capitala are 1.000 de kilometri de conducte pentru termoficare

Sunt primele lucrări serioase la sistemul de termoficare. Mai e nevoie, însă, de mult timp, pentru ca rețeaua de aproape o mie de kilometri de conducte să fie înlocuită. Pentru că sistemul este fragil, avariile apar mai mereu.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Iarna asta o să fie mult mai bine în zona de vest a Bucureștiului, am terminat și lucrarea din Dezrobirii unde am avut ani de zile probleme. Din 89 până în 2020 s-au înlocuit undeva la 110-120 km. În acest mandat, 2021 - 28 de kilometri, 2022 - 32 de km, și anul ăsta, cum am zis, intre 45-40 de kilometri”.

210 kilometri de conductă vor fi schimbați cu fonduri europene, iar câteva zeci, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, sau cu bani de la bugetul local.

Dată publicare: 15-12-2023 15:54