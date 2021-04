Nicușor a fugit de acasă pentru că nu este iubit de părinți. „Nici la poartă să se joace cu copiii nu-l lăsau”

Un băiat de 15 ani dintr-un sat din Olt a fost dat dispărut miercuri, după ce a fugit de acasă. A fost găsit după 24 de ore, în locuința unei femei din localitate, potrivit adevarul.ro.

Nicușor a fugit de acasă pe 7 aprilie. Le-a lăsat părinților un mesaj, în care le spunea că nu se simte iubit, mai ales de tatăl vitreg și că va pleca la „cineva”. În plus, dirigintele său spune că băiatul ar fi fost bătut de părinți.

Mama sa l-a căutat disperată, însoțită de sute de poliţişti, jandarmi, salvatori ISU, dar şi de voluntari. L-au găsit pe băiat abia a doua zi, în locuinţa unei femei din sat, unde se simțea în siguranță.

Nicușor nu va fi dus acasă însă, pentru că nu vrea să se mai întoarcă la familia sa. Băiatul de 15 ani își dorește să ajungă în grija femeii la care a fugit, când nu a mai suportat tratamentul l-a care l-au supus părinții.

Până atunci, Protecția Copilui îl va prelua pe adolescent, a anunțat adjunctul IPJ Olt, Cristian Rădoi.

Despre situația lui Nicușor nu știa prea multă lume, nici măcar colegii de școală, care stau în apropiere. Potrivit dirigintelui său, părinții nu îl lăsau să iasă din curte.

„Nicuşor era un copil la locul lui, timid, emotiv, mai plângea… El nu voia să spună greutăţile pe care le avea. Am aflat într-un târziu, înainte să intrăm în online, am aflat de problemele pe care le avea. Am chemat pe maică-sa la şcoală şi i-am spus să nu-l mai certe, să nu cumva să-l bată… «Nu, dom’ diriginte, că nu-l batem, că nu-l batem!» Aşa am înţeles, că-l bătea. Am fost aseară acolo şi taică-su zicea: îl mai atingeam, aşa, dar nu…“, a povestit dirigintele băiatului, prof. Remus Mardaloiu.

Profesorul spune că Nicușor este cel mai isteț elev din clasă și nu lipsea niciodată de la ore, în ciuda situației.

„Nici la poartă să se joace cu copiii nu-l lăsau. El nu spunea, asta am aflat târziu, iar când am aflat, am sunat părinţii să vină la şcoală. Am aflat de la colegii ceilalţi”, a adăugat dirigintele.