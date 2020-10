Nereguli într-un oficiu poștal din Brașov. Angajații nu poartă măști, deși au colegi infectați

Multe dintre focarele care au dus la creșterea numărului de îmbolnăviri sunt în instituții publice, în locuri unde oamenii lucrează împreună, dar uită adesea de distanță, mască sau dezinfectant.

Un exemplu este un oficiu poștal din Brașov, unde două funcționare au fost depistate pozitiv zilele trecute.

Cu toate astea, mulți dintre angajații care lucrează în aceeași clădire nu respectă regulile de bază, cum ar fi purtatul măștii.

Puși în fața dovezilor înregistrate cu camera ascunsă, șefii Poștei Române au declanșat o anchetă disciplinară.

Am intrat cu camera ascunsă în spațiul destinat lucrului cu clienții, iar la primul ghișeu pe dreapta, oficianta nu purta mască. Ne-am interesat unde-l găsim pe directorul instituției.

Angajată: „Sunați-l dacă e, să coboare, că eu n-am pe unde să vă dau drumul!”

Reporter: „Dar accesul spre biroul dumnealui pe unde se face?”

Angajată: „Prin spate! Trebuie să ocoliți poșta așa!”

Reporter: „Scuzați-mă, dar mască de ce nu purtați?”



Angajată: „Acum mi-am dat-o jos, de două minute!”



Reporter: „Dar nu este obligatorie?”



Angajată: „Ba da!”



Reporter: „Aveți și două colege pozitive, ar trebui să purtați!”

Am urmat indicațiile oficiantei și am ajuns în zona de birouri. Am intrat pe prima ușa deschisă. O încăpere îngustă, cu trei angajați: doi fără mască, iar un al treilea și-a pus-o când ne-a văzut.

Angajat: „Ba da, purtăm mască!”

Reporter: „Nu vă văd purtând mască! Este obligatoriu în instituție să purtați masca, nu?”



Angajat „Da, știu! Știu!”



Reporter: „Aveți doi colegi pozitivi.”

Angajat: „Da, știm! Da, s-a întâmplat, chiar vorbeam cu colega. În general purtăm.”

În anticamera directorului, secretara, tot fără mască, dar și-o așază în grabă, semn că știe regula impusă în instituție încă de la declanșarea pandemiei.

Reporter: „Nici dumneavoastră nu purtați masca?”

Angajată: „Eu sunt singură în birou!”

Directorul sucursalei Brașov a Poștei Române declară că toți lucrătorii poștei au la dispoziție materiale dezinfectante și măști. În plus, au fost instruți și au semnat că se vor supune regulilor.

Bogdan Năstase, dir. reg. Sucursala Brașov: „Cu siguranță vom porni o anchetă în interiorul companiei, iar cei vinovați vor fi sancționați, dacă se impune și e cazul, chiar și pecuniar."

Indisciplinatii sunt greu de prins, o recunoaște însăși șefa DSP Brașov.

Andreea Neculau, directorul DSP Brașov: „Dacă noi efectuăm controlul azi, e foarte posibil ca toată lumea să poarte mască. Se întâmplă când te duci în control, toată lumea e în regulă. Toată această epidemie și controlul ei se bizuie pe simțul civic al fiecăruia dintre noi."

În întreaga companie Poșta Română sunt acum 55 de cazuri pozitive dintr-un total de 24.000 de angajați.