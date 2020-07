Nelu Tătaru, despre situația unităţilor de suport COVID: Anumite zone sunt suprapopulate

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a declarat că în prezent sunt aproximativ 1.900 de paturi în unităţile medicale suport COVID-19, dintre care 840 de paturi sunt dotate complet pentru terapie intensivă.

Acesta a precizat că, în situaţia unei suprapopulări la secţiile de terapie intensivă, a fost aleasă varianta suplimentării numărului de paturi în acele spitale şi detaşarea personalului, cât şi transferul pacienţilor în spitale care au secţii ATI şi care au capacitatea să îi primească, potrivit News.ro.

Aceste măsuri vor începe odată cu intrarea în vigoare, marţi, a legii privind carantina, a mai spus Tătaru.

„În acest moment avem în jur de 1.900 de paturi în unităţile suport COVID, dintre care 840 de paturi sunt cele dotate complet pentru terapie intensivă – ce înseamnă ventilator, injectomate, monitoare – sunt la cel mai înalt standard. Noi gestionăm la acest moment tot ce înseamnă terapie intensivă. Am suplimentat locurile şi sunt în evaluare astăzi cele de la Elias, cele de la Matei Balş. Avem acele unităţi mobile”, a afirmat Nelu Tătaru, întrebat câte paturi la terapie intensivă pentru COVID sunt în prezent, având în vedere cifra record a persoanelor internate la ATI.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că există spitale unde există o suprapopulare în secţiile de terapie intensivă, însă sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea acestor situaţii.

„Ţin să menţionez că situaţia este să spunem încordată sau suprapopulată în terapie intensivă în anumite spitale, în anumite zone. Noi am ales ca variantă suplimentarea numărului de paturi în acele spitale detaşarea personalului, care va începe odată cu intrarea în vigoare a legii mâine (marţi – n.r.), precum şi transferul acestor pacienţi în anumite zone unde avem spitale cu terapie intensivă şi au capacitate să primească aceste cazuri”, a completat Tătaru.

Întrebat când vor începe să existe îngrijorări privind numărul persoanelor care ajung la ATI şi care este cifra care îi pune semne de întrebare, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Nu avem neapărat o cifră. Avem un rulaj al acestor pacienţi pe terapie intensivă. Terapia intensivă este un sector unde pacienţii merg până ajung la o stare mai bună şi pot fi trecuţi pe secţie. Dacă aceşti pacienţi pe terapie intensivă ne vin accelerat, unii peste alţii, atunci avem o suprapopulare şi atunci facem ce am făcut zilele trecute când am avut suprapopularea anumitor spitale – am redistribuit sau am transferat în alte spitale care aveau capacitatea să primească aceşti bolnavi”.

„În măsura în care cazurile din terapie intensivă au o simptomatologie medie spre severă, nu necesită intubare, doar un aport de oxigen sau în acele corturi, atunci putem gestiona mai uşor şi, odată ce starea lor se îmbunătăţeşte, pot fi trecuţi pe secţie. În măsura în care creşte numărul bolnavilor intubaţi, atunci într-adevăr avem o supraîncărcare a terapiilor intensive. Nu este cazul în acest moment”, a concluzionat Tătaru.

Referitor la subiect, ministrul de Interne Marcel Vela a declarat luni că sunt locuri la terapie intensivă. La rândul său, secretarul de stat în MAI Raed Arafat a precizat că atunci când spunem că nu mai sunt locuri la ATI la Bucureşti înseamnă doar că nu mai sunt locuri în spitalele COVID din Capitală.

