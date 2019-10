Necazul unei familii, în prag de iarnă. Păgubiții dau vina pe rude pentru dezastru

S-a abătut necazul asupra unei familii din Dâmbovița, care, în prag de iarnă, a rămas fără hrană pentru animale. Sute de baloți de fân au fost transformați în scrum în urma unui incendiu.

Păgubiții spun că vecinii, care le sunt și rude, ar fi dat foc vegetației uscate, iar scânteile au ajuns în gospodăria lor.

Focul a cuprins în doar câteva zeci de secunde baloții de fân din această gospodărie din localitatea Colanu din Dâmboviţa.

Proprietarul a fost alertat de sora lui şi a încercat să mai salveze câte ceva din hrana animalelor. Dar efortul a fost în zadar, pentru că flăcările s-au extins cu repeziciune.

Proprietar: "De la o scânteie, cred că a fost ceva foc dat la vecini, dat la uscătură şi s-a întins. A ars numaidecât! 7-800 de baloţi şi o șură de fân. Tot nutreţul. În gura iernii sunt scumpe toate, nu am de unde să le mai iau."

Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului au sosit trei autospeciale cu apă şi spumă. Mai bine de două ore s-au luptat pompierii să stingă valvătăile. Deocamdată nu se cunoaşte cauza care a dus la producerea incendiului.

Păgubiţii cred incendiul ar fi izbucnit din curtea unor rude care locuiesc în apropiere.

Sora proprietarului păgubit: "Am văzut flacăra la ei în grădină şi flacăra a cuprins baloţii de fân. Răutate, sunt conflicte mai vechi. Unde vezi că există capiţa cu fân, dai foc la vegetaţie uscată."

Cei vizaţi de acuzaţii au însă altă variantă.

Vecin: "Am auzit gălăgie şi am ieşit afară şi am văzut flăcări."

Reporter: "V-a distrus şi dumneavoastră, în spate, ceva?"

Vecin: "Da, magazia cu lemne, WC-ul, gardul."

Vecin: "Eu cred că ea, fata asta care a venit la maică-sa, ea a făcut ceva la foc."

Cazul este anchetat de pompieri şi de poliţişti.