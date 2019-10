Incendiu violent în Pantelimon. Două case s-au făcut scrum în câteva minute

Un incendiu puternic a avut loc marţi seară în orașul Pantelimon. Două case s-au făcut scrum, după ce au fost cuprinse de flăcări violente.

Cum cele două locuinţe se află pe o străduță îngustă, misiunea pompierilor a fost mult îngreunată.

În cele din urmă focul a fost stins, iar acum autoritățile fac cercetări pentru a stabili ce anume a declanşat nenorocirea.

Alarma a fost dată la scurt timp după ora 22.00, de către vecini. Aceştia au văzut flăcările uriaşe, şi au ieşit speriaţi în stradă. În câteva minute cele două case s-au făcut scrum. Din fericire, proprietarii au reuşit să iasă la timp din locuinţe.

Cele două gospodarii se aflau pe o stradă îngustă, ceea ce a făcut mai dificilă intervenţia pompierilor. Din cauza pericolului, salvatori nu au mai lăsat pe nimeni pe alee.

Pentru a reuşi să stingă incendiul pompierii au oprit accesul pe stradă. Aceştia fac acum tot posibilul ca să stingă flăcările pentru a nu se extinde şi la casele învecinate."

Martor: "Am văzut fum, am ieşit din casă, şi am ieşit să văd ce se întâmplă. Am venit în coace şi se pare că nu mai pot să mă duc acasă. Nu avem voie să intrăm din cauza fumului. Se pare că două case au luat foc una lângă alta"

La faţa locului s-au deplasat 6 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă, şi descarcerearea. Salvatorii s-au chinuit mai bine de 3 ore să stingă incendiul.

Andrei Augustin, ISU: "Incendiul a fost găsit în limitele găsite la cele două locuinţe, o suprafaţă de aproape 200 mp, cele două case şi anexele acestora. Din păcate intervenţia a durat mai mult pentru că au fost mai multe materiale combustibile în zonă şi foarte mult fum "

Autorităţile au deschis acum o anchetă pentru a stabili cauză probabilă a declanşării incendiului.

