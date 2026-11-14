Oficialul a oferit sâmbătă primele informații despre eveniment, precizând totodată că nu poate avansa foarte multe detalii tehnice, transmite news.ro.

„Suntem informaţi tot timpul, am fost informaţi şi azi-noapte, am fost informaţi despre faptul că a fost lovită de o dronă, nu sunt răniţi sau pierderi de vieţi omeneşti acolo”, a declarat Radu Oprea.

Ministrul a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile statului pentru gestionarea unor astfel de situații de criză și pentru protejarea cetățenilor. „Suntem împreună în contact şi cu colegii de la Marina Militară şi cu MAI-ul, cu Paza de Coastă. Funcţionează această cooperare interinstituţională în România astfel încât să preîntâmpinăm, în măsura posibilului, şi în acelaşi timp să fim aproape şi să salvăm vieţile omeneşti dacă este cazul. Aţi văzut că au fost şi intervenţii de acest tip”, a explicat acesta.

Pe lângă incidentul din Marea Neagră, Radu Oprea a amintit și de cele două alerte înregistrate vineri în județul Tulcea, în două zone distincte, detaliind procedura de reacție a forțelor aeriene.

„Vedem dronele care se apropie de România, de spaţiul aerian românesc sau pe apă, intervenind de fiecare dată când este cazul, se ridică avioane din… fie româneşti, fie spaniole, pentru că ele sunt astăzi în Poliţia Aeriană, inclusiv elicoptere, intervenim de fiecare dată, încercând, dacă este cazul, să vedem, să preîntâmpinăm şi apoi, dacă este cazul, să şi angajăm ţintele din punct de vedere cinetic. Aţi văzut piloţii români cu cele şase drone doborâte până astăzi sunt eroi, daca vreţi, în cadrul forţelor NATO pentru că au cele mai multe astfel de reuşite. Nu cred că ne dorim să avem astfel de reuşite, dar în acelaşi timp este bine că îi vedem că sunt pregătiţi şi că pot face faţă oricărei misiuni”, a conchis ministrul Apărării.