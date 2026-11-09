Noi imagini cu drona „invizibilă” a Chinei. Cum arată arma de ultimă generație, intrată în serviciul armatei. VIDEO

Pentru prima dată, au fost prezentate imagini de aproape ale compartimentului intern de armament al dronei GJ-11, de dimensiuni considerabile, atrăgând atenția asupra marginilor zimțate ale acestuia. Designul sugerează că aeronava poate transporta rachete de dimensiuni relativ mari, fără a-și compromite caracteristicile de reducere a detectabilității radar.

Imaginile au fost prezentate luni, într-un reportaj al televiziunii de stat CCTV, difuzat în cadrul numărătorii inverse până la cea de-a 77-a aniversare a Forțelor Aeriene ale armatei chineze, marcată miercuri, relatează South China Morning Post.

GJ-11, cunoscută și sub denumirea de Attack-11, are o configurație de tip aripă zburătoare și mai este numită Xuanlong, care se traduce prin „Dragonul Întunecat”.

Este prima aeronavă fără pilot a Forțelor Aeriene chineze care combină tehnologia de reducere a detectabilității radar cu misiuni de luptă și recunoaștere. Drona a fost prezentată publicului în 2019, în cadrul unei parade militare organizate cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze.

GJ-11 a intrat în serviciul operațional cel târziu în 2025.

Potrivit reportajului CCTV, drona a fost operată în coordonare cu o altă aeronavă fără pilot, demonstrând nivelul ridicat de autonomie al platformei. De asemenea, aceasta poate desfășura misiuni în cooperare cu aeronave pilotate.

„Dronele pot acționa ca ochi pentru avioanele de vânătoare cu echipaj, efectuând misiuni de recunoaștere în avangardă pentru identificarea sistemelor de apărare antiaeriană ale inamicului”, a relatat CCTV.

„De asemenea, pot fi folosite ca momeli pentru a atrage focul inamicului și a-i dezvălui pozițiile sau pot funcționa ca platforme aeriene de atac, lansând muniții ghidate sub coordonarea aeronavelor pilotate”, mai precizează sursa citată.

Stația de control a dronei GJ-11, împreună cu personalul care o operează, poate fi dislocată cu ușurință și transportată direct la bordul aeronavelor militare de transport, atunci când situația o impune, potrivit reportajului.

Cu toate acestea, în timpul primului test de tragere cu muniție reală, drona a fost aproape să nu-și localizeze ținta din cauza stratului dens de nori.

„Din fericire, după ce a revenit pentru o nouă trecere, drona a reușit să identifice ținta, să lanseze armamentul și să o lovească cu succes”, a declarat operatorul Shi Xiaoran, citat de CCTV. Reportajul nu a precizat când a avut loc testul și nici ce tip de armament a fost utilizat.

Potrivit aceleiași surse, GJ-11 a trecut printr-o serie de teste desfășurate într-o bază dintr-o zonă deșertică din nord-vestul Chinei.

Forțele Aeriene chineze dețin o bază la Malan, în Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, unde se presupune că au fost dezvoltate și testate mai multe modele noi de drone.

Varianta GJ-11 destinată operării de pe portavioane, denumită GJ-21, a efectuat cu succes, săptămâna trecută, manevre de decolare și aterizare la bordul navei Sichuan, o navă de asalt amfibiu de tip 076, a anunțat Armata Populară de Eliberare a Chinei.