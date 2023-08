Naștere brutală în Satu Mare. Bebelușul născut cu capul zdrobit. Avocat. „Ar fi apăsat-o coatele pe burtă”

Femeia susţine că a avut parte de o naştere dificilă, ea acuzând că în sala de naşteri medicii ar fi folosit metode brutale pentru a-i aduce copilul pe lume, scorul acestuia la naştere fiind unul foarte scăzut, din cauza lipsei oxigenului.

A doua zi după naştere, starea bebeluşului s-ar fi agravat, iar medicii de la Satu Mare au decis să-l trimită la un spital din Oradea, unde, în urma unor analize amănunţite, medicii ar fi stabilit că bebeluşul are leziuni grave în zona capului, fracturi craniene şi hemoragie cerebrală.

În cele din urmă, copilul a decedat la unitatea sanitară din Oradea. Totul s-a întâmplat la începutul lunii aprilie.

„Fătul a fost scos cu tot capul zdrobit”

Avocatul familiei care a trecut prin această tragedie susține că bebelușul s-a născut perfect sănătos. Medicii i-ar fi zdrobit capul la naștere, conform spuselor avocatului.

„A fost o sarcină fără probleme, o sarcină la termen, a fost periodic la toate investigaţiile medicale, nu a neglijat sarcina, s-a pregătit şi urma să nască normal pentru că nu era prevăzută niciun fel de complicaţie. În timpul naşterii s-ar fi chinuit să scoată fătul, nu ar fi reuşit, ar fi apăsat-o cu coatele pe burtă, cert este că fătul a fost scos cu tot capul zdrobit, ulterior a fost dus cu elicopterul la Oradea, cam asta este ce a povestit mama. S-a formulat plângere penală şi urmează să se cerceteze dacă există un caz grav de culpă medicală, un caz de ucidere din culpă ca urmare a unui act medical indeplinit în mod defectuos. Suntem pe urmărire penală deocamdată in rem, până în acest moment nicio persoană nu a fost pusă oficial sub acuzare, nicio persoană nu are calitatea de suspect”, a declarat pentru News.ro Răzvan Doseanu, avocatul familiei care a pierdut bebeluşul.

Marc Ioan Adrian, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare a precizat că poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal de urmărire in rem.

Managerul mai spune că medicii care s-au ocupat de naştere nu consideră că este vorba despre vreo culpă medicală şi nici comisia de anchetă constituită la nivelul spitalului. Managerul a precizat şi că a pus la dispoziţia anchetatorilor toate documentele medicale necesare şi că aşteaptă concuziile finale ale mai multor anchete desfăşurate în acest moment.

„Naşterea a avut loc la Satu Mare şi după naştere copilul a fost transferat la clinica de specialitate din Oradea, judeţul Bihor unde, în cele din urmă, după tratamentele şi intervenţiile care i s-au aplicat, într-un final, nou născutul a decedat. Din acel moment, familia a lansat anumite acuze referitoare la felul şi modul în care dânşii ar fi presupus anumite lucruri care nu trebuiau să se întâmple în timpul actului medical al naşterii, mă refer, moment în care au început şi au uzat de ceea ce este dreptul lor de a face demersuri legale, şi-au angajat un apărător.

Având în vedere mediatizarea informaţiilor în cauză, poliţia s-a autosesizat, precum şi parchetul, şi s-a deschis un dosar penal de urmărire in rem, în baza căruia nouă ni s-au cerut informaţii, nu numai dânşii, şi Colegiul medicilor, noi am constituit propria noastră comisie de analiză în acest sens, formată din medici, imparţială, zic eu, pentru că am dorit pe de o parte medici care nu au avut tangenţă cu personalul medical de pe secţie, sunt în derulare, atât anchetele penale cât şi celelalte anchete.

Medicul nu consideră culpă medicală, nici comisia pe care am constituit-o nu este de aceeaşi părere, aici am zis am zis că aştept şi vreau să văd punctele de vedere la care se va ajunge în urma analizelor şi investigaţiile făcute de către instituţiile în drept, cărora le-am transmis toate informaţiile, inclusiv cele medicale, aştept un punct de vedere şi al Colegiului Medicilor”, a explicat managerul unităţii sanitare din Satu Mare.

Ce spun reprezentanții Spitalului din Satu Mare

Marc Ioan Adrian, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, a mai explicat că medicii care s-au ocupat de naştere și medicii de la Oradea, unde a fost transferat copilul, se contrazic.

„Nu mi-au explicat în detaliu, ştiu doar despre felul şi modul în care s-a agravat starea copilului, fiind deja într-o altă clinică, într-un alt spital, şi practic am înţeles că a fost toată evoluţia pe o stare atipică, pe un fond neobişnuit, al unei stări medicale care era oarecum vulnerabilă.

Evident, aici lucrurile au fost consemnate într-un oarecare punct de vedere de cei care au concluzionat aceste lucruri la Oradea, unde a fost transferat copilul când i s-a agravat starea şi acest punct de vedere nu prea coincide cu al celor care au condus şi au procesat naşterea până la urmă, aici apar nişte lucruri contradictorii care sunt analizate acum de către cei pe care i-am menţionat.

Nu este adevărat că ar fi fost puşi sub acuzare sau sub învinuire sau trimişi în judecată din personalul medical care a luat parte şi care a fost implicat în naşterea respectivă, mă refer la medici şi asistente”, a precizat managerul.

Motivul pentru care copilul a fost transferat la Oradea

Managerul spitalului din Satu Mare spune că situaţiile medicale mai deosebite sunt tranferate la Oradea, conform protocolului.

„Nu ne-a lipsit nimic, pe parte de neonatologie, de nou născuţi, maternităţile au un grad de clasificare descrescător, maternitatea de gradul trei este superioară unei maternnităţi de gradul doi. Conform protocolului şi ghidului operaţional pe specialitate şi pe transfer după care se gestionează nou născuţii prematuri, situaţiile medicale mai deosebite, se solicită şi se acceptă de regulă transferul la Oradea, noi fiind arondaţi centrului din Oradea.

Repet, ca să se înţeleagă, în cazul acesta, secţia de neonatologie a Spitalului de urgenţă Satu Mare chiar este o secţie modernă, o secţie bună, sunt medici tineri, cu iniţiativă, dotarea este la nivelul standardelor pe care le prevede legea, poate chiar mai mult decât atât, şi chiar profesionalismul lor nu concordă cu acele lucruri care nu au mers bine, catalogate ca fiind anumite scăpări, erori”, a explicat managerul unităţii sanitare din Satu Mare.

Bebelușul a fost supus unei autopsii ca urmare a acestui incident.

„Autopsia nou-născutului s-a efectuat in cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Bihor. Rezultatele autopsiei şi toate documentele aferente au fost transmise organelor de cercetare din Satu Mare, care se ocupă de acest caz”, a precizat pentru News.ro, Lisa Crăiuţ, purtător de cuvânt - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

