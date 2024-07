“N-am mai simțit așa ceva!” Generația Z din România trăiește pentru prima dată succesele Naționalei de fotbal

Deși a fost eliminată de la EURO 2024 după meciul cu Olanda din optimi, echipa României a avut un parcurs spectaculos la o competiție internațională, pentru prima dată în ultimii 24 de ani.

Tinerii fotbaliști români au reușit să trezească, pentru prima dată, în rândul suporterilor din generația lor, un sentiment de mândrie pe care aceștia nu l-au mai cunoscut, după cum ei înșiși recunosc.

Ultimele meciuri ale Naționalei care au scos lumea în stradă au fost acum 24 de ani, când majoritatea celor din Gen Z încă nici nu se născuseră.

VOX: N-am mai simțit așa ceva, să venim în piață să susținem România. N-am mai trăit asta.

REPORTER: Cum se simte?

VOX: Foarte frumos. Am mai fost în stadion, dar.... Am luat gol! Am luat gol, nicio problemă.

VOX: Trebuie să iubim România în continuare. Eu zic că România a început să se trezească, din toate punctele de vedere, și trebuie să continuăm acest proiect.

VOX: Avem 21 de ani. N-am trăit niciodată până acum așa ceva. Probabil o să mai trăim la 40. E prima oară când parcă chiar simțim, în general, că România e ce trebuie.

VOX: Astăzi am avut examenul de licență, dar abia acum m-au luat emoțiile.

VOX: E generația de aur pentru mine. Nu generația de aur, generația de suflet! Ne-au făcut să trăim noi, ca tineri, unele momente pe care poate nu credeam că o să le trăim. Ne-au scos în stradă, până la urmă asta e cel mai important.

REPORTER: Am pierdut azi, dar oamenii nu sunt supărați. A fost foarte bine, pentru că Europa a ajuns să ne cunoască astăzi. (tineri scandând numele echipei României)

Dată publicare: 03-07-2024 15:03