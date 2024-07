”Generația de suflet” s-a oprit în optimile EURO 2024, dar a reușit să unească o țară. Ce ne-a lipsit în fața Olandei

Mulțumim acestei echipe extraordinare care a ajuns până în optimi la Euro 2024.

Băieții au pierdut în fața Olandei, dar o țară întreagă a câștigat o națională unită și ambițioasă, o „generație de suflet” care ne-a adus o performanță istorică și a făcut milioane de inimi de români din toată lumea să bată de mândrie la acest campionat european.

”E greu să treci peste amărăciunea rezultatului, dar trebuie să fim conștienți că băieții ăștia ne-au adus până aici, nu ne așteptam să ajungem aici. Ne-au făcut să sperăm atâta timp, au reușit să unească o țară pentru câteva săptămâni- ceea ce nu-i puțin lucru.



Rezultatul e sever, putea să fie și mai dur după ocaziile din meci, dar băieții ăștia chiar merită respectul. Practic, naționala reușește să umple un gol pe care fotbalul românesc îl are de vreo 20 de ani. Aveam nevoie de bucuria asta”, a spus Costin Ștucan.

”Am câștigat o Românie unită cum n-a fost demult”

”Olanda rămâne coșmarul nostru, din păcate. Cu toate acestea, ne-am depășit cu mult așteptările, suntem mândri de acești băieți, care au reușit o performanță. Pierdem în această seară împotriva Olandei, dar câștigăm o pagină în istoria fotbalului românesc. Am câștigat o Românie unită cum n-a fost demult, am reușit ca oamenii să vibreze sub tricolor, lucru care nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp.



Olanda a fost o nucă tare, după cum ne așteptam. Datele problemei puteau să stea chiar mai rău, conform statisticilor am fost mult inferiori, și din punct de vedere al posesiei și al ocaziilor de gol. Au fost peste noi, au fost o echipă mai bună. Nu am putut să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, am făcut greșeli simple, s-a văzut că băieții au avut emoții, s-au simți cu siguranță mândri că au reprezentat România și, din păcate, ne oprim aici. Visul nostru a fost până aici”, a declarat Ciprian Marica.

”Este și trebuie să recunoaștem o lipsă de valoare individuală, n-am reușit să ne câștigăm duelurile individuale, unu la unu, am încercat întotdeauna să ne dublăm, să alergăm mai mult decât ei- lucru ce ne-a făcut să ne pierdem luciditatea. AM greșit mingi ușoare, simple, n-am putut să mai fim proaspeți acolo, în ultima jumătate de teren pentru a putea fructifica ocaziile pe care ni le-am creat”, a mai spus Marica.

Declarațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.

