Muncitor din Botoșani, în stare critică după ce s-a surpat un mal de pământ peste el

Un muncitor de 39 de ani a ajuns la spital în stare critică: a fost acoperit de un mal de pământ surpat. Tânărul lucra, alături de alți colegi, la rețeaua de apă și canal a unei localități din Botoșani.

Cam 15 minute le-a luat celorlalți muncitori să îl scoată. Medicii spun însă că a suferit multiple traumatisme si fracturi care îi pot pune viața în pericol.

Echipa săpa un șanț în localitatea Tudora. Pentru că apa se aduna constant, muncitorii au apelat la o motopompă pentru evacuare.

”Muncitor: Făceam lucrări de canalizare și am săpat până la 1,8 metri. Am dat de apă și colegul a coborât pe scară, iar noi trebuia să îi dăm pompa pentru apă ca să o scoatem. Toți am intervenit și l-am scos. S-a întâmplat totul într-o secundă.

Reporter: A fost acoperit total?

Muncitor: Nu. I se vedea fruntea”.

Martor: ”Colegii lui au intervenit imediat. Bănuiesc că a început să tipe. Au săpat cu cupa de la escavator și l-au scos afară”.

Muncitorul a fost transportat imediat la spital, din cauza rănilor foarte grave de la nivelul capului și toracelui.

Cristian Simionescu, medic Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani: ”Traumatism cranio-cerebral deschis, cu înfundare craniană și otoragie bilaterală, dar și un traumatism toracic anterior cu fracturi costale. A fost stabilizat și transportat la Spitalul Județean Botoșani”.

Criminaliștii fac, la rândul lor, verificări. Umeaza să stabilească modul în care s-a produs incidentul și investighează, totodată, dacă s-au respectat normele de protecție a muncii.