Mulți orășeni s-au reorientat către agricultură din cauza pandemiei. "Au ieşit bine roşiile!

Nevoiți să lucreze de acasă din cauza pandemiei, mulți orășeni au descoperit cu bucurie și munca în aer liber și au reușit să-și amenajeze primele lor grădini cu legume.

După o investiție minimă, oamenii se bucură acum de legume proaspete, fără chimicale. Avantajul este dublu: gradinăritul asigură și exercițiile pe care unii le făceau până acum la sala de sport.

Ovidiu este economist și, de patru luni, cultivă roșii în grădina sa, la doar 10 kilometri de Cluj-Napoca. Investiția a fost minimă: 300 de euro.

Ovidiu, economist: „Am început anul ăsta, în aprilie, din cauza pandemiei. Lucrăm de acasă acum cu toții, și am zis: „Ce să fac acum? Să fructific terenul pe care îl am și în același timp să obțin niște produse pentru casă, de mâncare mai bio, mai curate”. Am cumpărat o seră, într-adevăr cel mai mic model încă, 3 pe 6 și am zis că hai să încercăm. Și văd că au ieșit foarte bine, și rosile și castraveții."

Și Virgilius, specialist IT, cultivă roșii și castraveți în spatele casei. Împreună cu copiii, se relaxează după o zi de ședințe online.

Virgilius, administrator firmă IT: „Aproximativ cam de patru luni e luat solarul. După cum vedeți e chiar ok. Roșile sunt frumoase, castraveții iar. Având în vedere că avem mai mult timp cu jobul de acasă, am zis că putem mânca mai eco și e și un timp liber foarte bun."

Producătorii de solarii spun că vânzările au crescut chiar și cu 60 la sută în ultimele luni. Se caută în special cele mici, de 3 pe 6 metri.

Csaba Lengel, director companie: „Foarte multă lume s-a orientat spre a-și produce propriile legume, pentru a mânca mai sănătos, iar între fermierii care cumpără solarii profesionale de la noi, foarte mulți s-au orientat pe acest domeniu, pentru că au crescut vânzările. Produsele locale sunt mai căutate acum.”

Unii au avut curaj și au investit mai mult. Ștefan a terminat anul trecut Facultatea de Horticultură, iar acum se ocupă de plante aromatice.

Ștefan, inginer: „Acest solar l-am extins în luna aprilie. Am observat că pe piața din România există o nevoie mai mare de plante aromatice.”

Sociologii spun că angajații care acum lucrează de acasă caută modalități de relaxare "utilă".

Ioan Hosu, sociolog: „Grădinăritul este în ultima perioadă o activitate care pentru unii este sursă de plăcere, îi relaxează. Pentru alții, legumele cultivate pe propriile loturi sunt sursă de hrană în propria gospodărie, o calitate mai bună a produselor, pentru că știu ce cultivă.”

Pentru o recoltă mai mare, investiția poate ajunge și la 5.000 de euro.